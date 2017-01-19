CHP'nin, "kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan unvan ve görevde yükselme sınavlarındaki usulsüzlüklerin araştırılması" önerisi kabul edilmedi.



Genel Kurulda, partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, anayasa değişikliği teklifinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir beka sorunu olduğunu savunarak, "1920'lerde memleket işgal altındayken Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen Meclisi fesih yetkisini tek kişiye veriyorsunuz. Savaş ortamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile 3 aylık periyotlar halinde verilen başkomutanlık yetkisini süresiz bir şekilde veriyorsunuz." dedi.



Bütçenin de bir kişinin insafına bırakıldığını ifade eden İnce, insanlık tarihinde de Türklerin tarihinde de böyle bir yönetim şeklinin bulunmadığını söyledi. İnce, "Padişahın böyle bir yetkisi yoktur. Padişah en azından partili değildir. Padişah en azından kadı atayamazdı, şeyhülislam atardı kadıları. Padişahın bile başbakanı vardı, sadrazamı vardı. Ama sizin getirdiğiniz sistemin başbakanı yok." değerlendirmesinde bulundu.



İktidarın bu teklifle çoğunluk rejimi inşa ettiğini öne süren İnce, "Sizin istekleriniz gerçekleşirse boynu bükük bir Meclis, kolu kırık bir demokrasi, yüreği ezik bir millet, itibarı düşük bir devlet oluruz." görüşünü ileri sürdü.



MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu, ülkede birçok rahatsızlığın olduğunu dile getirerek, birlik ve dirliğin sözde kalmaması gerektiğini söyledi.



Kamu kurumlarında da şikayetlerin gittikçe arttığını ve adaletin dikkate alınmadığını savunan Topcu, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığındaki haksız uygulamalardan çalışanların rahatsız olduğunu öne sürdü.



HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Şırnak'ta bir trajedi yaşandığını savundu. Kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu ileri süren Birlik, başvurularına karşın herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti. Birlik, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlardan anayasa değişikliği teklifiyle çıkılamayacağını ifade etti.



AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevde yükselme ve atamalara ilişkin bilgi vererek, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda mevzuata aykırılık söz konusu olduğunda ilgililer tarafından yargı yoluna başvurulabileceğini söyledi. Akbaşoğlu, bu nedenle bu konuda bir meclis araştırmasına gerek olmadığını dile getirdi.



Konuşmaların ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.