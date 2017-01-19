TBMM Genel Kurulunda, HDP Grubu'nun Hrant Dink cinayetinin araştırılmasıyla ilgili önergenin bugün gündeme alınmasına ilişkin önerisi kabul edilmedi.



Danışma Kurulu toplanamadığından, Genel Kurulun onayına sunulan öneri üzerinde ilk sözü alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Dink'in öldürülmesi ve buna ilişkin yargı sürecine işaret etti.



Devletin Dink cinayetini önceden haber aldığını, ancak engellemek için hiçbir şey yapmadığını ileri süren Kerestecioğlu, cinayeti işleyenlerin ve arkasındaki güçlerin bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi.



Dink ile ölümünden kısa süre önce yaptığı röportajdan bölümler okuyan Kerestecioğlu, cinayetin aydınlatılması için Meclisin de devreye girmesi ve bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da öneriye ilişkin konuşmasının başında, Dink'e yapılan saldırıyı kınadığını, ailesine taziyelerini ilettiğini söyledi.



Öneri metninde yer alan "devletin cinayeti bildiği" yönündeki ifadelere tepki gösteren Akçay, suçlayıcı ve toptancı yaklaşımların, sadece cinayeti işleyen ihanet şebekelerin provokasyonuna hizmet ettiğini kaydetti.



Akçay, Türk milletinin böyle bir cinayeti asla tasvip etmediğinin altını çizerek, bir an önce aydınlatılması gerektiğini de vurguladı.



HDP Grup Başkanvekili Kerestecioğlu, Akçay'ın konuşmasının ardından yerinden söz alarak, önergedeki devletin bilmesi ifadesiyle devletin karanlık odaklarının kastedildiğini, çünkü hala açıklığa kavuşturulamayan, ulaşılamayan noktalar bulunduğunu dile getirdi.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise öneri üzerindeki konuşmasını "bir dostun arkasından konuşmak zor" şeklinde nitelendirdi.



Cinayetin hazırlanışından işlenmesi ve yargı sürecine kadar tüm aşamalarının AK Parti iktidarı döneminde yaşandığını ifade eden Tanrıkulu, bu nedenle iktidarın sorumluluğunun büyük olduğunu ileri sürdü.



Olayın yargı sürecini de eleştiren Tanrıkulu, devletin çeşitli mekanizmalarına çöreklenen karanlık güçlerin cinayetin işlenmesini görmezden geldiğini, ardından yargı aşamasında da etkili olduklarını savundu.



Tanrıkulu, Dink'in öldürülmeden önce yazdığı son yazısından da bir bölüm okudu.



Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı da Hrant Dink cinayetine ilişkin ilk duruşmaları partisi adına Başbakan'ın bilgisi dahilinde izlediğini hatırlatarak, "Hrant Dink'i sevgi ve saygı ile anıyorum. Onu unutmayacağız" dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ise Dink'in öldürülmesinin ve benzeri suikastların Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan alçakça cinayetler olduğunu kaydetti. Birkan, ülkenin bu tür oyunlara gelmeyeceğini, dostluk ve kardeşlikten ayrılmayacağını belirtti.



HDP Grup önerisi, görüşmelerin tamamlanmasının ardından reddedildi.