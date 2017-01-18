TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "basın emekçilerinin karşı karşıya kaldıkları sorunların tespit edilmesi, basın özgürlüğünün önündeki sorunların kaldırılması" ile ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.



CHP, Danışma Kurulu toplanamadığı için grup önerisini Genel Kurul gündemine taşıdı.



Öneri üzerine CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, basın özgürlüğünün üzerindeki baskıların her geçen gün artarak devam ettiğini savundu. Basın özgürlüğünün demokratik bir rejimle otoriter rejimi ayıran en ince çizgi olduğunu belirten İlgezdi, "Kabul etseniz de etmeseniz de basın özgürlüğü ötekinin özgürlüğüdür." dedi.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise gazeteciliğin çok fedakarlık isteyen zor bir meslek olduğunu ve zor şartlarda yapıldığını belirterek, "Gazeteciler, iş güvencesinin ortadan kaldırıldığı, sürekli stres içinde ve bazı durumlarda can güvenliği tehdidi altında günün 24 saati, 365 gün görev yapan meslek mensuplarıdır." dedi.



Basın ve ifade özgürlüğünün demokrasilerin vazgeçilmez şartı olduğuna dikkati çeken Akçay, basın özgürlüğü söz konusu olduğunda genellikle basın ile iktidar ilişkilerinin gündeme geldiğini ama bunun eksik kaldığını, Türkiye'deki basın özgürlüğünün ve haber almadaki sıkıntıların önemli bir yanını da basının patronaj yapısının oluşturduğunu söyledi.



Akçay, "Basın ve ifade özgürlüğünün, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet'in temel ilkelerine, milli güvenliğe ve kamu düzenine aykırı olmaması gerektiğini de bilmem hatırlatmaya gerek var mı?" diye konuştu.



HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, basın özgürlüğünün demokrasinin olmazsa olmaz temellerinden birini oluşturduğunu ifade etti.



"Terör seviciliği yapmak gazetecilik olamaz"



AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu, hiçbir mesleğin suç işleme hakkı bulunmadığını, özgürlüklerle terörü birbirinden dikkatle ayırmak gerektiğini dile getirdi. Basın mensuplarının haklarının korunması, çalışma şartlarının günün ihtiyaçlarına göre güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesine kendilerinin için de çok önem verdiğini belirten Kaynarca, çok değerli olan basın ve ifade özgürlüğünün, basın ahlakıyla ile de doğrudan orantılı olduğunu söyledi.



Kaynarca, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı saatlerde Mecliste, basın emekçilerinin görevlerini yaparak, darbecilere karşı yayınlarını sürdürmeye devam ettiğini söyledi. AK Parti iktidarları döneminde basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin atılan adımları anlatan Kaynarca, "Terör örgütünü övmek, terör seviciliği yapmak gazetecilik olamaz." dedi.



CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.