TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, OHAL döneminde yapıldığını iddia ettiği gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi kabul edilmedi.



Öneri üzerinde konuşan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, OHAL dönemindeki keyfi gözaltılar ve uzun gözaltı sürelerinin, 12 Eylül dönemini hatırlattığını iddia etti.



"İşkence ve kötü muamele ile ilgili iddialar var." diyen Sancar, Hükümetin OHAL'i kaldırma düşüncesinin olmadığını savundu. Sancar, Türkiye'de, insan hakları ihlalleriyle ilgili vahim bir tablo olduğunu da ileri sürdü.



Sancar'ın, "Bazı milletvekilleri oylamalar için rehin almaya çalışılıyor. Haram oylama olacak." sözlerine, AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri tepki gösterdi.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bu sözü kabul etmediklerini belirterek, "Kendileri rehin altında değilse neden oylamalara katılmıyorlar?" sorusunu yöneltti.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da bu sözlere katılmadıklarını ifade ederek, "Neyin haram, neyin helal olacağına onlar karar vermeyecek. 'Milletvekillerinin iradesine rehin konulduğu' iddiası asılsızdır, temelsizdir, bunu yakıştıramadım. Bu iddialarla kimse partimizi zan altında bırakmaya kalkışmasın." dedi.



Tekrar kürsüye gelen Sancar, rehin alma operasyonlarının fiziksel olarak yürütülmediğini, çeşitli manevralarla rehin almanın her dönem yaşandığını söyledi.



HDP'li Sancar, eş genel başkanları ve milletvekillerinin cezaevinde bulunması dolayısıyla oy kullanmadıklarını, bunun da grup kararı olmadığını, herkesin vicdanıyla bu kararı verdiğini söyledi.



CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, gerçek darbenin 15 Temmuz'da değil sonrasında OHAL'in ilan edilmesiyle yaşandığını öne sürdü.



OHAL uygulamasını, yas olarak gördüğünü ifade eden Atıcı, "Niçin sakal bıraktığımı anladınız mı? Sakal göğsüme geldi, göbeğime kadar gelmeye başladı, sakalım feda olsun." diye konuştu.



Aytuğ Atıcı, AK Parti içerisinde anayasa değişiklik teklifine "hayır" diyecek milletvekilleri olduğunu bildiğini ileri sürerek, "Teklif buradan geçse de referandumdan dönecek." iddiasında bulundu.



"Bylock'cular nerede? Referandum kararı çıktıktan sonra siyasi ayağa dokunulacak. Yiğitseniz erkekseniz, gelin şimdi ifşa edin." diyen Atıcı, herkesi Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya davet etti.



AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan da Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak, yaptığı her eylemi hukuk kaideleri içerisinde yaptığını söyledi.



Ülkenin en kanlı ve kalleş darbe kalkışması sonrasında ilan edilen OHAL döneminde yapılanların da hukuk çerçevesinde olduğunu dile getiren Alparslan, bugün anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine başlanacağını kaydetti.