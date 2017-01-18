TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Yapılması gereken, 141 yıllık bu olağanüstü tecrübeyi ileriye taşımak, daha iyiyi, ortak iyiyi bulmak iken şimdi tam tersini yapıyoruz." dedi.



TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, başkanlığında toplandı.



AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, Türkiye'nin bir yandan PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör odaklarıyla mücadele ederken bir yandan da cumhurbaşkanlığı sistemine geçerek, halkın daha müreffeh bir geleceğe adım atması aşamasında olduklarını söyledi.



Taşkesenlioğlu, "15 Temmuz sonrası, yeni bir istiklal mücadelesinde olduğumuz bu dönemde, kirli oyunlar oynayanlara karşı sivil anayasa ve milli cumhurbaşkanlığı sistemiyle ders vermiş olacağız." ifadesini kullandı. Anayasa değişikliği ile yapılan değişiklikleri anlatan Taşkesenlioğlu, cumhurbaşkanlığı sistemiyle güçlü iktidarın, hızlı ve etkin yönetim anlayışını hakim kılınacağını kaydetti.



"141 yıllık tecrübeyi heba ediyoruz"



Meclis Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ise yaptığı gündem dışı konuşmada, Türkiye'nin 209 yıllık anayasa, 141 yıllık parlamenter sistem tecrübesi olduğuna dikkati çekti.



Bir toplumun demokrasi hayatında 141 yıllık sürenin son derece önemli ve uzun bir süre olduğunu belirten Hamzaçebi, "Yapılması gereken, 141 yıllık bu olağanüstü tecrübeyi ileriye taşımak, daha iyiyi, ortak iyiyi bulmak iken şimdi tam tersini yapıyoruz. 141 yıllık tecrübeyi heba ediyoruz. Eğer bu teklif gerçekleşirse, yasalaşırsa, yürürlüğe girmeyeceği inancındayım ancak yürürlüğe girerse, Osmanlı'dan bu yana tarihimizdeki en büyük kırılmayı yaşayacağız dersem yanlış olmaz." diye konuştu.



Teklifin yasalaşması durumunda siyaset kurumunun topluma umut olma, sorunları çözme özelliğini kaybedeceğini savunan Hamzaçebi, cumhurbaşkanlığı kararnameleri yoluyla yasama yetkisinin cumhurbaşkanına devredilmesi nedeniyle Meclisin yasa yapabilme özelliğini kaybedeceğini söyledi.



MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, seçim bölgesinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.



Yerinden söz alan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini hedef gösteren konuşmalar yaptığını öne sürdü.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, anayasa görüşmelerinin ikinci turunun başlayacağını belirterek, CHP olarak, OHAL'in ilan edildiği, kimsenin sağlıklı düşünemediği, korku, endişe ve kaygıların egemen olduğu, gazetecilerin, akademisyenlerin, düşünen herkesin gözaltı ve tutuklamalarla tehdit altında olduğu bir süreçte anayasa görüşmelerini ve bir referandumu sağlıklı bulmadıklarını ifade etti.



Özel, anayasaya ve İçtüzüğe uygun tam bir gizlilik hali içinde oyların kullanılması gerektiğine dikkati çekti.



Başkanvekili Bahçekapılı, "Umarım, diliyorum ve inanıyorum ki oylamaları Meclisin onuruna yakışır bir şekilde yerine getireceğiz." dedi.



HDP milletvekilleri, terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'e, tahliyesinin ardından ilk defa geldiği Genel Kurulda yoğun ilgi gösterdi.