TBMM Genel Kurulunda işletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Tasarının görüşmelerine başlandı.



Yarım kalan "torba tasarı"nın görüşmeleri, 23. madde üzerinden devam ediliyor.



Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 12 Eylül ile ilgili kanun teklifinin doğrudan gündeme alınma önergesi kabul edilmedi.



Öneri üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, bugün annesinin oturduğu evin önünde silahla ateş açıldığını söyledi.



Bu eylemin ailesine yönelik olup olmadığına emniyetin karar vereceğini belirten Erdem, "Toplumu geriyorsunuz. Isırılma olayında benim olmadığım muhatabı tarafından söylenmesine rağmen hala desteklediğiniz gazetelerde böyle yazıyor. Toplumun daha fazla gerilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Suhulete ihtiyacımız var. Aksi takdirde bugün toplumun yaşadığı büyük kutuplaşmanın sorumlusu olarak tarihe geçeceğimizden hiç şüpheniz olmasın." dedi.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, "Size ya da başkasına yönelik, bu olayı kabul etmek mümkün değil. Olayın bizzat takipçisi olacağım. Fikirlerimiz farklı olabilir ama bunu yaparken ithamda bulunulmamalı ve hakaret edilmemeli. Çünkü buradaki tartışmalar kamuoyuna yansıyor ve istemediğimiz durumlarla karşılıyoruz." ifadesini kullandı.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, olayı esefle kınadıklarını belirtti. Özel, "AK Parti'li bir milletvekili, 'İran Ajanı Eren Erdem'in köpek gibi ısırdığını gördüm' dedi. Bazı milletvekilleri bunu retweet etti. Bir belediye başkanınız bunu afiş yaptı. Havaya ateş açılması inşallah tesadüftür. Rekabet edelim ama bu işin içine iftiraları ve doğrudan hedef göstermeyi karıştırmayalım." değerlendirmesinde bulundu.



Yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, konuyla ilgili tweet attığını, ancak açıklamaların ardından geri aldığını belirterek, "Bunları bırakalım artık. Konu savcılığa intikal etti." dedi.



TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, "O fiili, adıyla kullanmamanızı rica ediyorum. Yeterince alay konusu oldu. TBMM'nin itibarı zedelenmeye çalışıldı." uyarısında bulundu.