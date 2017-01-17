CHP Grubunun, TBMM Genel Kurulunun çalışma gün ve saatlerine ilişkin önerisi kabul edilmedi.



CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP'liler olarak bugün saat 17.00'de Türkiye genelinde ayağa kalkma eylemi yapma kararı aldıklarını belirterek, "Ülkemizin geleceğini derinden etkileyecek bu anayasa değişikliğine karşı ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz." dedi ve AK Parti sıralarına doğru kırmızı kart gösterdi.



Bu sırada CHP Grubunda bulunan milletvekilleri de ayağa kalkarak kırmızı kart gösterdi.



CHP'nin kırmızı kartlı eylemine karşı bazı AK Parti'li milletvekilleri de "Türkiye'nin geleceği için beyaz bir sayfa açıyoruz." diyerek beyaz kağıtları havaya kaldırdı.



CHP'li ve AK Parti'li milletvekillerinin eylemi üzerine oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşime ara verdi.



Aranın ardından konuşmasına devam eden Köse, CHP'nin anayasa değişikliğini protesto eylemlerinin devam edeceğini, yarın da saat 18.00'de aynı eylemi yapacaklarını söyledi.



Bahçekapılı da CHP'nin parti olarak sivil eylemler yapma hakkı bulunduğunu belirterek, "Burada sorun, bu eylemin Meclis çalışırken Genel Kurul içinde yapılmasıdır. İçtüzüğün 65'nci maddesinde, çalışma düzenini bozmak tüzüğün ihlali anlamına geliyor. Birbirimizi bu durumda bırakmayalım lütfen." diye konuştu.



AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat da eylem ve protesto hakkı kullanılırken ölçülü olmakta fayda bulunduğunu ifade ederek, "Burada çalışmaları engellemeye matuf, salt amacı engelleme niteliğinde olan usuli işlemleri Genel Kurul gündemine getirmeyi doğru bulmam." ifadesini kullandı.



CHP'nin grup önerisinin görüşmelerin ardından yapılan oylamayla reddedildi.