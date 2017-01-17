AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, milletin oyuyla seçilmiş olmanın kimseye suç işleme özgürlüğü vermeyeceğini söyledi.



TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin "OHAL Kapsamında Başlatılan Gözaltı ve Tutuklamalar" ile ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.



Öneri üzerinde HDP Grubu adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Türkiye'nin içinde yaşadığı coğrafyanın büyük bir siyasi, diplomatik, ekonomik, insani krizle yüz yüze, iç içe olduğunu ifade etti.



"Dün Diyarbakır'da yitirdiğimiz canları, önceki gün başka şehirlerimizde yitirdiğimiz canları rahmetle anıyorum." diyen Baydemir, "Ölüm, şiddet, yok etmek, yıkmak, yakmak kimden gelirse gelsin, şahsım ve grubum adına reddediyorum, kabul edilemez buluyorum. Ölmek, öldürmek, ölüme göndermek, yıkmak, yakmak çözüm değil. Yüz yıl boyunca çözüm olmadığı için çözüm değil, yüz yıl daha sürse çözüm üretemeyeceği için çözüm değil. O halde gelin bu tabloyu, yıkımı, acıyı, toplumun her bir ferdinin kaderi olmaktan çıkaralım. Çünkü bu ilahi bir yazgı değil." değerlendirmesinde bulundu.



Baydemir, OHAL uygulamalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.



AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, 15 Temmuz'da en alçak, en kuralsız darbe girişimini ve terörü bertaraf eden milletin, Meclise ve hükümete bir görev verdiğini bildirdi.



Bu görevin "FETÖ başta olmak üzere, milletin huzuru, birliği, beraberliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden tüm terör örgütleriyle etkili ve ivedi biçimde mücadele etmek" olduğunu vurgulayan Bilgin, "Hükümetimiz de milletin verdiği talimat, yetki ve sorumlulukla anayasal yetkisini kullanarak bu alanda kanun hükmünde kararnameler çıkartmakta ve terörle etkili şekilde mücadelesini sürdürmektedir. Hükümetimiz çıkarmış olduğu kanun hükmünde kararnamelerle terör örgütüyle etkili şekilde mücadele etmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.



Bilgin, belediye başkanının veya milletvekilinin suç işleme özgürlüğünün olmayacağına işaret ederek, "Milletin oyuyla seçilmiş olmak kimseye suç işleme özgürlüğü vermez." dedi.



CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, kanıtlar toplanmaksızın gözaltı işlemlerinin yapıldığı, çağrıya uymadığı için tutuklamaların olduğu bir süreçle karşı karşıya olunduğunu savundu.



HDP'nin önerisi kabul edilmedi.



CHP'li Özcan'ın Meclis girişindeki kazası



Öte yandan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, yerinden söz alarak, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit ile birlikte araçla Meclise gelirken Çankaya Kapısında kaza geçirdiklerini belirtti.



İçeri girdikleri sırada koruma bariyerlerinin 20 santimetre kadar yükseldiğini, aracının hava yastıklarının açıldığını, yakınlarında bomba patladığını sandıklarını ifade eden Özcan, daha büyük, ölümle sonuçlanabilecek kazalara sebebiyet vermemesi için tedbir alınmasını istedi.



Ali Yiğit de kazada bir kasıt olmadığını düşündüğünü, ancak gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı da milletvekillerine geçmiş olsun dileklerini iletti.