AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, anayasa değişiklik teklifiyle Cumhuriyet'in daha da güçlendirileceğini söyledi.



TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.



Bahçekapılı, Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polislerin isimlerini okuyarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, ailelerine de başsağlığı diledi. Bahçekapılı ayrıca Ortaköy'deki terör saldırısının faili terörist Abdülgadir Masharipov'un da yakalanması nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emniyet teşkilatını kutladı.



Genel Kurulda HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman seçim bölgesinin sorunları, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Türkiye'deki emeklilerin durumu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da Cazibe Merkezleri Programı konusunda gündem dışı birer konuşma yaptı.



CHP'li Köksal'ın konuşmasında anayasa değişiklik teklifine dair değerlendirmeler yapması üzerine Meclis Başkanvekili Bahçekapılı, "Sayın Köksal, konuşmanızın mahiyetinin farklı olacağını söyleseydiniz de size söz verirdim." dedi.



MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay, Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen polislere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Hain terör saldırılarının devam ettiğini belirten Akçay, "Bizler teröre karşı oluşturduğumuz ortak cepheden şaşmayacağız. Saldırılar, kurşunlar, bombalar topyekun ülkemizi hedef almaktadır. Türk milleti ve devleti terör karşısında asla diz çökmeyecektir. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız." diye konuştu.



Akçay, Ortaköy'deki terör saldırısının faili teröristin yakalanması nedeniyle de emniyet teşkilatını kutladı.



HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatını kaybeden polislere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu ve benzeri saldırıları kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Ülkenin gündeminden akan kanın, silahın, şiddetin bir an önce çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, HDP milletvekillerinin tutuklanmasını ve HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a TBMM Genel Kurulunda kullandığı "soykırım" ifadesi nedeniyle geçici olarak verilen Meclisten 3 birleşim çıkarma cezasını eleştirdi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatını kaybeden polislere ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düşen Türk kargo uçağında hayatını kaybeden Türk vatandaşları ile olayda hayatını kaybeden Kırgızistan vatandaşlarına Allah'tan rahmet diledi.



Özel, Ortaköy'deki terör saldırısının failinin canlı yakalanmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, olayın her açıdan aydınlatılması gerektiğini söyledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen polislere Allah'tan rahmet diledi.



Muş, anayasa değişikliğiyle beraber hükümet etme modeli üzerinde değişiklik yapıldığını vurgulayarak, "Bu teklif gündeme gelir gelmez hiç teklifin içinde olmayan, teklifle alakası olmayan ithamlar dile getirildi. Cumhuriyet değerleri yok sayılıyor gibi haksız ithamlar dile getiriyor. Yapılan değişiklikle Cumhuriyet çok daha güçlendirilecektir. Cumhuriyet 80 milyonun savunduğu ortak bir değerdir, hepimizin amacı Cumhuriyetimizi, demokrasimizi daha güçlendirmektir." diye konuştu.



Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu anımsatan Muş, Meclisin de hukukuna ve İçtüzük'e göre yönetildiğini, kimsenin asılsız ithamlarla Türkiye Cumhuriyeti devletini zan altında bırakamayacağını, bu suçu işleyenler hakkında da İçtüzük'ün amir hükümlerinin uygulanacağını vurguladı.



AK Parti'li Muş'un sözleri üzerine HDP Grup Başkanvekili Yıldırım, söz alarak, "İnsanlara ağıza alınmayacak hakaretler yapıldığında, burunlar, kafalar, kollar yaralandığında İçtüzük yoktu. 'Hayvan' demek serbest, 'köpekler giremez' demek serbest, o zaman İçtüzük yok. Sahte oy kullanmak serbest, o zaman İçtüzük yok. Arkadaşımız Türk milletine 'soykırımcı' dememiştir. Üç partinin hatibi çarpıtmıştır, hedef haline getirmiştir arkadaşımızı." dedi.