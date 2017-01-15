TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, basın özgürlüğü ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.
HDP'nin önergesi üzerine söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Türkiye'nin eşit yurttaş anlayışı güden anayasaya acil ihtiyacı belirterek, anayasa değişikliği konusunda ciddi bir azim sergilendiğini, bu gayretin ülkenin ekonomik ya da toplumun diğer sorunlarına harcanması gerektiğini ifade etti.
Yiğitalp'in Güneydoğu'daki terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonları "Sivil katliam olarak" değerlendirmesi ve "Kürdistan" ifadesini kullanması tartışmalara neden oldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Hükümetin 'Sivil katliam' yaptığı atfediliyor, bu kesinlikle PKK'yı aklamaya yönelik bir açıklamadır. Sivil katliamı yapan PKK terör örgütüdür. Ufacık çocukları dağa kaldıran, eli kanlı PKK değil midir? Onları kaldırırken niye sesiniz çıkmıyor?" diye konuştu.
"Neresi Kürdistan?"
"Kürdistan" sözüne de tepki gösteren Muş, "Neresi Kürdistan, Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir yer var mı? 'Kürdistan' diye bir yer yoktur." dedi.
MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da HDP'nin basın özgürlüğünün araştırılması yönünde bir önerge sunduğunu ancak HDP'li milletvekilinin bu konudan bahsetmediğini ifade etti.
Devletin katliamcı gibi gösterilmesini eleştiren Ersoy, devletin PKK terör örgütü ile mücadele ettiğini kaydetti.
Her türlü terör örgütüne yönelik verilen mücadeleyi vatandaşların da desteklediğini vurgulayan Ersoy, "Kürdistan" ifadelerini de kabul etmediklerini bildirdi.
HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemde "Kürdistan" ifadesini kullandığını ileri sürmesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Erdoğan'ın barışın sağlanması adına riskler alarak çözüm süreci başlattığını ancak terör örgütlerinin karakterlerini değiştirmemesi üzerine sürecin sonuca ulaşmadığını belirtti.
Terör olaylarına yönelik yapılan mücadelenin barışa katkı olduğuna işaret eden Bostancı, "Barış ve kardeşlik istiyorsak, dilimize dikkat edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti üniter yapısında Türkler, Kürtler vardır ama 'Kürdistan' yoktur. 'Kürdistan' dediğinizde Kürtlere de Türklere de haksızlık edersiniz, doğru olmaz. Barışı isteyenlere barışçıl bir dil yakışır." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 yıl öncesine atıfta bulunarak, "Kürdistan" kelimesini kullandığını anımsattı. Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti üniter yapısına yönelik böyle bir ifade kullanmadığını vurgulayan Aydın, üniter yapı içinde olmayan ifadelerin kullanılmasının doğru olmadığını bildirdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumaya yönelik bir davranış sergilediğini öne sürerek, usül tartışması başlattı.
"Türkiye'de 'Kürdistan' falan yoktur"
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Aydın'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına yönelik yapılan bir açıklamaya ilişkin görüş belirttiğini ifade etti.
Muş, "AK Parti ile ilgili başkanlık divanı görüş ifade etse bunu anlayabilirim ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile alakalı başkanlık makamının bir görüş belirtmesinin muhalefet partilerini rahatsız etmemesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Altay da "Türkiye'de 'Kürdistan' falan yoktur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle o büyük Türk milleti vardır." dedi.
MHP'ye seslenen Altay, "Anayasa değişiklik teklifine yaptığınız katkı ile Erdoğan'ı başkan yapacaksınız." diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının muhafaza edilmesinden yana olduklarına işaret eden Altay, "Biz, bu ülkede barış istiyoruz, Kürdüyle, Türkiyle bu sistemin Türkiye'yi ayrıştıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari'de özerklik vaadinde bulunduğunu ve CHP'nin verdiği kanun teklifleri, Meclis önergeleri ile terörün önlenmesine yönelik değil, terör örgütünün saldırılarına mazeret arayamaya yönelik çalışma içinde olduğunu öne sürdü.
"Abdullah Öcalan, Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa" adlı kitabı eline alan Akçay, "Öcalan'ın kimlere selam verdiğini bu kitaptan okursunuz. Barış için öncelikle terörün önlenmesi gerekir." ifadesini kullandı.
"Partilerin birbirleriyle ilişki kurmaları doğaldır"
AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, anayasa değişiklik teklifi için MHP ile bir uzlaşma içinde olduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:
"MHP ile bir uzlaşma yapmışız, bu ayıp bir şey değil. AK Parti ile başka partilerin veya partilerin birbirleriyle ilişki kurmaları doğaldır. 7 Haziran sonrası kaç gün süren koalisyon görüşmeleri yaptık. Şimdi MHP'ye 'AK Parti ile niye yola çıktın?' diyorsanız, bizimle niye koalisyon için görüştünüz? Ayrıca 'Tayyip Bey'i başkan yapacaksınız' diyorsunuz, 2019'da kimin cumhurbaşkanı seçileceği belli mi? Kim seçecek, halk seçecek, halkın kimi seçeceği belli mi, kendi öz iradesiyle karar verecek."
Bostancı, AK Parti'nin üniter bir yapıdan yana olduğunu, bölücülüğe yönelik tehdit oluşturanlarla mücadele ettiğini ve bunu yaparken de tüm vatandaşlarını kucakladığını kaydetti.
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Kürdistan" kelimesine tepki göstererek, "Durup dururken olmayan bir coğrafi yapı ortaya çıkarmak iyi niyet olmaması gerekir. Eğer samimiyseniz, bu ülkenin vatandaşıysanız, barış istiyorsanız bölücü terimlerden bahsetmemeniz gerekir." diye konuştu.
HDP'nin, basın özgürlüğü ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, basın özgürlüğü ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, basın özgürlüğü ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.