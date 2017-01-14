TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Cenevre'deki Kıbrıs kapsamlı çözüm müzakerelerinin değerlendirilmesi" amacıyla verilen genel görüşme önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.



Öneri üzerine söz alan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 42 yıldır Kıbrıs konusunda defalarca görüşmelerin olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kıbrıs konusunun görüşülmediği platform kalmadı ve Kıbrıs konusuna ilişkin görüşülmemiş prensip, tez de kalmadı. 42 yıl geçti, 42 yılda elimizde kalan tek somut şey oldu, o da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Onun dışındaki bütün getirilen çözüm önerileri akamete uğradı." dedi.



Bir çözüm olması durumunda "KKTC'nin teslim edeceği toprağa" ilişkin haritanın Birleşmiş Milletlere (BM) teslim edildiğini ileri süren Yılmaz, Kıbrıs haritasını Genel Kurulda gösterdi.



KKTC'nin şu andaki topraklarının yüzde 25'inin Rum tarafına verildiğini iddia eden Yılmaz, "KKTC fiilen ortadan kaldırılıyor. Şu andaki topraklarının 4'te biri elinden çıkıyor. Verdiği topraklara 100 bine yakın Rum yerleştiriliyor. Vermemiş olduğu, elinde kalan topraklara ise 50-60 bin Rum'un gelmesi söz konusudur." ifadesini kullandı.



AK Parti İstanbul Milletvekil Yıldız Seferinoğlu ise devam eden bir müzakerenin ve Türkiye'nin de bu manada elbette kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. 2015 Mayıs ayından itibaren Kıbrıs konusunda yeniden müzakerenin başladığını ve devam ettiğini belirten Seferinoğlu, "Tüm müzakere sürecinde açıkça söylendiği gibi Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerlerinin adadaki mevcudiyeti devam edecektir. Bunun asla müzakere dahi edilmediğini burada açıkça söylemek istiyorum." diye konuştu.



Basına sızdırılan haritalardan bahsedildiğini dile getiren Seferinoğlu, bu haritanın Türkiye'nin sunduğu veya kabul ettiği bir harita olmadığını vurguladı.



MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, konunun önemine dikkati çekerek, henüz ortaya çıkmış bir şeyin olmadığını anlattı.



Günal, şöyle devam etti:



"Kavga, enerji kavgasıdır. Suriye'de, Irak'ta yaşadığımız da aynıdır. Kıbrıs'taki görüşmelerin arka planında yatan da aynıdır. Neden? Mısır, Lübnan, İsrail ile Kıbrıs Rum Kesiminin yaptığı anlaşmalar var. Bunları görmezden gelmeyin. Eğer onların talep ettiği şekilde neticelenirse sadece yüzde 28 mi vereceğiz, 32'de mi kalacağız değil, Akdeniz'de Kıbrıs ile Antalya, Kıbrıs ile Mersin, Anamur arasındaki alanımızı da kullanamaz hale geleceğiz. Burada ciddi konular var."



CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.