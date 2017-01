TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, radyoloji teknisyenlerinin çalışma koşulları ve sorunlarının araştırılması önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, öneri üzerinde ilk sözü, önerge sahibi olarak HDP Grubu'na verdi. Ancak salonda hiçbir HDP milletvekilinin bulunmaması üzerine Aydın, ikinci söz sahibi olarak CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'i kürsüye davet etti.



Aydın, anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerini kendi olanaklarıyla cep telefonu ve kamerası aracılığıyla sosyal paylaşım sitelerinden canlı yayınlayan Şeker'e, "Buyrun Sayın Şeker, şimdi sizi kim çeker?" diye espri yaptı. Ali Şeker de "Sayın Başkan arkadaşlar var, onlar çeker." diye karşılık verdi.



Şeker, konuşmasında radyoloji teknisyenlerinin sorunlarına değindi.



Anayasa değişiklik teklifini de eleştiren Şeker, "Teklifinizle anayasa, sahte bir anayasaya dönüşüyor. Bu teklifi derhal geri çekmelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.



Genel Kuruldaki kavgada yaralanan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın bacağındaki yaranın fotoğrafını gösteren Şeker, kendisinin bir hekim olduğunu hatırlatarak, Balta'nın yarasının eski olduğunu savundu. Şeker, kendi bacağındaki eski bir yarayı da gösterdi.



MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul da sağlık personelinin çok ciddi sorunlar yaşadığını, iktidarın sağlık alanını bir rant alanı haline getirdiğini ileri sürdü.



-Paylan'a verilen ceza



HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki birleşimde, partisinin İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a, "soykırım" ifadesini kullanması nedeniyle Meclisten 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini eleştirdi.



Meclis kürsüsünün her türlü düşüncenin tartışılabileceği bir yer olması gerektiğini vurgulayan Önder, Paylan'ın sözlerinin tutanaklardan çıkarılmasının ise aldığı cezadan çok daha vehim bir durum olduğunu savundu.



Genel Kurulda milletvekillerinin yaralandığı bir kavga yaşandığını, ancak Meclis Başkanlık Divanının hiç kimse için birleşimden çıkarma cezası vermeyi aklına getirmediğini ifade eden Önder, cezanın bir fikir açıklama noktasında uygun görüldüğüne dikkati çekti. Önder, "Bu ülkede demokratik olma iddasında olan hiç kimsenin, bu tutumu kabullenmesi mümkün olmamalı diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Farklı partilerden bazı milletvekillerinin Genel Kurul Salonu dışında yanlarına gelerek Paylan'a yapılanın doğru olmadığını söylediklerini ileri süren Önder, artık kulislerde demokrat olma zamanının geçtiğini, özgürlükleri her yerde ifade etmek gerektiğini belirtti.



HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da Paylan'a verilen cezayı eleştirdi. Cezanın kürsü kullanma, siyaset yapma özgürlüğünün kısıtlanması anlamına geldiğini savunan Kerestecioğlu, "Bunun hepimize yapılmış bir tutum olduğunu ifade ediyoruz ve bunu asla kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle HDP Grubu olarak bugünkü birleşimde biz de sözlerimizi kullanmayacağımızı ve katılmayacağımızı belirtmek isteriz." diye konuştu.



HDP'li milletvekilleri daha sonra Genel Kurul Salonundan ayrıldı.



Paylan'a tepkiler



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin düşünce ve kürsü özgürlüğünü savunduğunu, ancak tarihi konularda kesin yargılarla bir ulusun suçlanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin asla kabul etmeyeceği bir iddianın ve ithamın, varmış gibi bu kürsüden ifade edilmesine bu parlamento da bu millet de müsade etmez. Bu açıdan dün yapılan uygulama doğru ve yerinde bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.



MHP Grup başkanvekili Erhan Usta da kürsü dokunulmazlığının hiç kimseye milletin kürsüsünden millete küfür etme hakkı vermediğinin altını çizdi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türk milletine iftirada bulunan bir milletvekiline karşı üç siyasi partinin milli ve ortak bir duruş sergileyerek meseleyi şiddetle kınadığını ve içtüzüğün verdiği cezayı müeyyideyi uyguladığını söyledi.



Elitaş, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın, her türlü imkandan faydalanacaksın, ekmeğini yiyecek, suyunu içeceksin ama yediğin çanağa pisleyeceksin. Buna hiç kimse müsade etmez." değerlendirmesinde bulundu.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da millete karşı kabul edilemez ifadelerle ilgili Genel Kurulun güçlü bir şekilde iradesini ortaya koyduğunu, bu iradenin gereğinin de yapıldığını söyledi.



Aydın, milletvekillerinin farklı siyasi görüşlere ve ideolojilere mensup olmalarına karşı, ülkeye yönelik olumsuz yaklaşımlara hep birlikte tepki verilmesinin öneminin altını çizdi.



Görüşmelerin ardından HDP Grup önerisi kabul edilmedi.