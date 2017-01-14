AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yaz kış demeden, terörle, teröristlerle kararlı mücadeleyi devletimiz, hükümetimiz, milletimiz sürdürecektir." dedi.



TBMM Genel Kurul, Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.



Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündem dışı söz verilmemesini eleştirdi.



TBMM Başkanvekili Aydın ise gündem dışı söz verme yetkisinin, oturumu yöneten Meclis Başkanvekilinde olduğunu söyledi. Aydın, 15 milletvekiline yerinden söz verdi.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, FETÖ ile mücadelenin sert, kapsamlı şekilde devam ettirilmesi gerektiğini ancak çok ciddi mağduriyetlerin olduğunu söyledi.



Mağduriyetlerin üzerinde durulması ve bu mücadelenin adil olması, ülkenin geleceğini karartacak şekilde olmaması gerektiğini ifade eden Usta, şöyle konuştu:



"Biz terörle mücadeleye destek veriyoruz, mağduriyete destek vermiyoruz. Az önce gelirken, beni bir anne aradı. Çocuğu 1997 doğumludur. Yalova'daki askeri öğrenciler. Bunları, komutanları gece yataklarından kampta kaldırıyor. Ellerinde telefon, laptop yok. Tatbikat var diye bunları kaldırıp alıp götürüyorlar. Bunlar silah sıkmıyor, herhangi bir şey yapmıyorlar. Hatta iş belli bir süre ortaya çıktıktan sonra oradaki vatandaşla birlikte İstiklal Marşı söylüyorlar. 18-19 yaşındaki çocuklar. Şimdi bu çocuğun FETÖ'cülüğü olur mu Allah aşkına. Bu çocukların geleceği karartılıyor. Bu nasıl bir mücadeledir. Bu mücadelenin kime faydası vardır? Annelerin yüreği yanıyor. Zulümle abat olunmaz."



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bugün terörle mücadelede yürütülen operasyonlar kapsamında Bitlis'te iki askerin şehit olduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi. Muş, "Yaz kış demeden, terörle, teröristlerle kararlı mücadeleyi devletimiz, hükümetimiz, milletimiz sürdürecektir." ifadesini kullandı.



Bu arada, AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı, ölümünün 94'üncü yılında rahmetle andıklarını söyledi.