TBMM Genel Kurulu, anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri öncesinde CHP ile MHP'nin karşılıklı tartışmasına sahne oldu.



CHP, Danışma Kurulu toplanamadığı için "ödemeler dengesinin net hata noksan hesabındaki kaynağı belirsiz para girişinin araştırılması" önergesinin, bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.



CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AK Parti iktidarında 14 yılda, nereden geldiği belli olmayan paranın 39 milyar dolar düzeyine ulaştığını, Türk ekonomisinin dışa açıldığı 1980'den 2002'ye kadar kaynağı belirsiz paranın toplamının ise sıfır olduğunu söyledi.



Öztrak, sadece 2016'nın 11 ayında net 9,6 milyar dolar para girdiğini ifade ederek, "Böyle giderse 2016, nereden geldiğini bilmediğimiz para girişleri bakımından Türkiye'de yeni bir rekor kırılacaktır. Bu olağanüstü yüksek döviz girişlerini araştırmak, milleti bilgilendirmek Meclisin görevidir." dedi.



İktidarın, 11 Ekim 2016'dan bu yana, hukuksuz, fiili başkanlığa hukuki boyut kazandırmak için mesai harcadığını savunan Öztrak, AK Parti ve MHP gruplarının, "Cumhurbaşkanına anayasayı uyduramadık, anayasayı Cumhurbaşkanına uyduralım" diyerek, adını bile açıkça söylemekten utandıkları ucube başkanlık projesini ülke gündemine getirdiklerini öne sürdü.



-"Çürük köprülerden geçmeyiz"



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Öztrak'a sataşma gerekçesiyle yanıt verdi. Utanacakları hiçbir işe girmediklerini, dibi görünmedik sudan içmediklerini, çürük köprülerden geçmediklerini, sorumluluk almasını bildiklerini belirten Akçay, anamuhalefetin, üzerine düşen sorumluluktan, inisiyatif almaktan kaçındığını savundu.



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, erken seçim tehdidine boyun eğecek milletvekillerini kınarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, erken seçim için hodri meydan dediğini anlatan Akçay, "Sayın Kılıçdaroğlunu'nun bu çıkışı, Baykal'ın konuşmasının anlamını yitirmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu Baykal'ı yalanladı, Baykal da Kılıçdaroğlu'nu kınamış oldu." diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da sataşma gerekçesiyle söz alarak, "Bahçeli'nin daha önce iddia ettiği gibi başkanlığın bölünme, federasyon getirmesine engel olacak nasıl tedbir aldınız? Bu Meclis kılıf bulma yeri, bireysel talepleri, siyasi ihtirasları tatmin etme yeri değildir. Meclis, top sesleri buraya gelirken Atatürk'e hesap sormuş, Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecek bir Meclis olamaz. Türkiye açık cezaevi olsun, bütün anahtarları bir araya dizilsin, bir kişinin eline verilsin deniliyorsa, bu başkanlık olmaz başgardiyanlık olur. Buna millet izin vermez." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti'den 'Bylock' kullananların olduğu iddialarına, "AK Parti'nin 14 genel başkan yardımcısı var. Elinde belge varsa gel ismini söyle. Doğru mu yanlış mı anlayacağız, bu işler matematikle olmaz, hukukla olur." yanıtını verdi.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İşin gelip tıkandığını, bu tıkanmışlığı çözmek gerektiğini, tıkanıklığı görmeyenlerin tıkanıklık çözüldüğünde hezeyanlarını anlamanın mümkün olmadığını" belirtti. Usta, "Tabanımızla, seçmenimizle aramıza girmeye çalışmayın. Siyaseten yakışık almıyor." dedi.



Kendilerinin de bir sürü şey söyleyebileceğinin altını çizen Usta, "Ey CHP'nin milli, mukaddesatçı, Atatürkçü tabanı, bunlar Hakkari'de Türk bayrağı astırmıyorlar, terörist cenazesine gidiyorlar... Bunlar yakışık olan siyaset yapma tarzı değil. PKK hain, terörist örgüt deyip, uygulamalarında göstermezseniz bu eleştirilere katlanmak zorundasınız. MHP, Diyarbakır'da miting yapmıştır, orada ne söylediyse İstanbul'da, Adana'da da aynısını konuşmuştur. Cumhuriyeti kurmuş, Atatürk'ün partisinin geldiği noktayı iyi görmenizi tavsiye ediyorum."ifadelerini kullandı.



CHP'li Altay, MHP'nin, bir suçluluğun telaşı içinde olduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, anayasa değişiklik teklifine Başbakan Binali Yıldırım'dan daha sıkı sahip çıktığını, 5 gündür çalışmalara katıldığını söyledi. Altay, PKK'nın, fiili olarak, roketle, kurşunla saldırdığı tek Genel Başkan'ın Kılıçdaroğlu olduğuna dikkati çekti.



MHP'li Akçay da CHP'nin, etkisiz eleman olmanın hırçınlığında olduğunu savundu.



'Adalet tanrıçası' heykeliyle kürsüye çıktı



HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, kürsüye 'adalet tanrıçası' heykeliyle çıktı.



HDP'li milletvekillerinin iddianamelerinin FETÖ'cü savcılar tarafından hazırlandığını öne süren Beştaş, "Hiç kimse 'FETÖ'yü, terör örgütü olarak görüyoruz' demesin. Bu iddianameler çöpe atılmak zorundadır." görüşünü savundu.



Elindeki heykeli gösteren Beştaş, heykeli ters çevirerek, "Adaleti yerle bir ettiniz." dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "PKK'nın yaptığı terör değil" dediğini, yargı ile yüzleşildiğini, yargının vereceği kararı bekleyeceklerini, bu karara saygı duyacaklarını kaydetti.



Muş, Beştaş'ın, HDP'nin Adana il, ilçe temsilciliklerine DHKP-C'nin saldırması üzerine, "DHKP-C beklediğimiz adres değil, bize desteklerini açıkladılar, kendilerine teşekkür ediyoruz." dediğini anlatarak, terör örgütüne teşekkür etmeleri halinde bu örgütlerin yüz bulacağını söyledi. Muş, saldırılardan dolayı en sert eleştirinin yapılması gerektiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.