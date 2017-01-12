TBMM Genel Kurulunda, internet kesintilerine yönelik Meclis araştırmasına ilişkin HDP grubunun önerisi kabul edilmedi.



Öneri hakkında HDP grubu adına söz alan Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, internet kesintilerinin özellikle yaşanan bazı önemli olaylar sonrasında ortaya çıktığını öne sürdü.



Kesintilerle alakalı, ilgili operatörleri aradıklarında ise durumun teknik arızalardan kaynaklı olduğunun savunulduğunu belirten Başaran, "Bu internet kesintileri halkın haber alma hakkının gasbıdır. Halk, yaptığı hiçbir başvurunun sonucuna ulaşamıyor. Halk, eğer internet kesildiyse kesin iktidarın bir gerçeği örtmeye çalıştığını düşünüyor. Bu sosyal medya üzerindeki algılar hiç de yabancı değil. Halkın gerçeklere ulaşmaya çalıştığı süreçte yapılan kesintiler başarıya ulaşamıyor." dedi.



AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı, HDP'nin verdiği önerinin muhakkak önemli bir konu olduğunu ancak bu hususu önerge ile değil başka yol ve yöntemlerle çözmenin mümkün olduğunu söyledi.



Ortak bir komisyon kurulması hususunun kendilerine ait bir yaklaşım olmadığını anlatan Bostancı, şöyle konuştu:



"Kültürlerin aşamalarından bahsedilirken sözlü, yazılı ve seyri kültürden bahsedilir. Seyri kültürün de ötesinde yeni bir dünya teşekkül ediyor. Emin olun hepimiz için riskler, tehlikeler ve elbette faydalar vadeden bir dünya bu. Yunan mitolojisinde çobanların tanrısı Pan vardır. Gövdesi keçi, kafası insan. Modern insan bu internet dünyasında biraz böyle bir varlığa doğru evriliyor. Gövdesi ile maddi dünyada, kafası ile hayali bir yerlerde dolaşan bir varlık." dedi.



Bostancı, internetin modern bir teknoloji olduğunu ancak risklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, elinde 2016 yılı medya raporunun bulunduğunu söyledi.



Cezaevinde bulunan birçok gazetecinin hangi suçtan tutuklandığını kendileri gibi bu kişilerin ailelerinin de merak ettiğini belirten Yarkadaş, aradan günler geçmiş olmasına rağmen, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuya mahkemelerin karar vereceğini belirttiğini dile getirdi.



Mahkemelerin iş yükünün artırılmasının yanlış olduğunu belirten Yarkadaş, "Gazeteci ağabeyimiz Hüsnü Mahalli iki aydır tutuklu. Hastanede yatıyor. Doktorlar Mahalli'nin günde iki saat yürümesi gerektiğini ve bunun gerçekleşmemesi durumunda felç geçirme riskinin bulunduğunu söylüyor." dedi.



Bununla ilgili birçok isim hakkında benzer örneklerin var olduğunu ifade eden Yarkadaş, "Bütün bunları anlatırken AKP'li milletvekili arkadaşlarımız 'cezaevinde gazeteci mi var' diyorlar. Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor. Bugün iktidar olabilirsiniz, yarın aynı haksızlıklar sizlere de yapılabilir. Medya, toplumun gerçekliğini yansıtmayacaksa niye var. İşin keyfiyete, bunun da ötesinde zulme dönüştüğü görülmektedir." diye konuştu.



AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise internet kesintileri ile ilgili yazılı olarak bilgi edinilebileceğini söyledi. Eldemir, Türkiye'deki altyapının birçok gelişmiş ülkedeki altyapıdan daha iyi olduğunun bir gerçek olduğunu da sözlerine ekledi.



Yerinden söz verilen HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da önerge vermenin bir partinin asli görevlerinden birisi olduğunu, bunu hiçleştirmeye çalışmanın, o partinin önergesine saygısızlık olduğunu düşündüklerini ifade etti.



Konuşmalar sonrasında HDP'nin grup önerisi yapılan oylama sonucu kabul edilmedi.