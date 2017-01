CHP'nin, üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasının araştırılmasına ilişkin önerisi kabul edilmedi.



Genel Kurulda, partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, üniversitelerin siyasete alet olmaya başladığını ve siyasetin üniversitelere bulaştığını savunarak, 15 Temmuz öncesinde de sonrasında da üniversitelerde hiç de hoş olmayan durumların meydana geldiğini ileri sürdü.



OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile üniversitelereki rektörlük seçimlerinin kaldırıldığını ve Cumhurbaşkanının inisiyatifine bırakıldığını anımsatan Karabıyık, "Öncelikle bu mantıktan vazgeçmek lazımdı, yani siyaseti üniversiteye sokma mantığından ve rektörlerin seçim sonrasındaki davranışlarının önüne geçilmesi gerekiyordu." dedi.



15 Temmuz sonrasında üniversitelerde de operasyonların başladığını belirten Karabıyık, "Suçluların cezalandırılması ne kadar önemliyse suçsuz insanların korunması da o kadar önemli. Bana göre, bu konuda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi 15 Temmuz sonrasında üniversitelerde FETÖ operasyonları için tek yetkinin KHK'yla rektöre verilmesiydi." diye konuştu.



Rektörlerin de mercek altına alınması gerektiğini dile getiren Karabıyık, "Rektörlerin her yaptığı veya her listeye koyduğunun FETÖ'cü olduğunu söylemek mümkün değil. Burada tekrar gözden geçirme yapılması lazım." ifadesini kullandı.



AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, akademisyenlerin çok zor şartlarda yetiştiğine dikkati çekerek, ancak 15 Temmuz darbe girişiminin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.



Uysal, "15 Temmuz akşamı o yangını söndürdük. Ama bu yangının çıkmayacağına kim garanti verebilir? Bir kanser hadisesi var. Teşhisi, tedavisini yapıyorsun ama aradan bir süre geçtikten sonra metastaz yapıyor. Devletsen, metastaz yapmaması için de her türlü tedbirleri almak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



FETÖ'yle bağlantılı oldukları iddiasıyla görevine son verilen akademisyenlere değinen Uysal, "Bu akademisyenler eğer bu terör örgütünün abisi konumundaysa, bir karargahın içerisinde generalleri yönlendirmeye çalışıyorsa müsade edin de devlet kendisini korusun, geleceğimizi korusun." dedi.



Bir araştırmaya göre, Musevilerin bir çocuğuna verdiği eğitim süresinin 13,4 yıl, Hristiyanların 9,3 yıl, Budistlerin 7,8 yıl, Müslümanların ise 5,6 yıl olduğunu aktaran Uysal, "Eğer biz bu cehaletten kurtulamazsak bilim, bilgi ve eğitimde belirli bir aşamaya gelmezsek bizden daha eğitimli toplumların kuklası konumuna geliriz." diye konuştu.



MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, hiç kimsenin, 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmamış gibi davranamayacağını belirterek, ancak bununla birlikte adaletin tesisine ilişkin endişelerin giderilmesi gerektiğini söyledi.



OHAL'in, şartların gerektirdiği durumlarda başvurulması gereken anayasal bir kurum olduğunu dile getiren Aksu, "Bununla birlikte uygulamanın, hukuk esas alınarak, adalet anlayışını egemen kılarak ve haklıyla haksızı, suçluyla suçsuzu birbirinden ayıracak adil bir yönetim anlayışını ortaya koyarak sürdürülmesi zorunludur. Bu halde, vatandaşlarımızda oluşan soru işaretleri giderilmiş, topyekün bir mücadele anlayışı hakim kılınmış olunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, üniversitelerde FETÖ ile ilişkili kişilerin nasıl ve hangi yöntemlerle görevlerine son verildiğinin Mecliste daha önce de gündeme geldiğini ve görüşüldüğünü anımsatarak, "Bunlar çok net kriterler olarak belirlendi. Sadece birinin birisini bir şekilde suçlamasıyla değil, bir delillendirme neticesinde ancak bunlara müsade edildiğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından oylanan öneri kabul edilmedi.