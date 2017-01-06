TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi Genel Kurul gündeminin ikinci sırasına alındı. Teklifin görüşmelerine 9 Ocak Pazartesi günü başlanacak.



AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurul gündeminin ikinci sırasına alınmasına ilişkin grup önerisi getirdi.



Öneri üzerinde konuşan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP'li 11 milletvekilinin hala cezaevinde olduğunu, bu yüzden Meclisteki yasama faaliyetlerine ve anayasa değişiklik teklifi görüşmelerine katılamayacağını söyledi.



HDP'nin 70'in üzerinde belediye eş başkanının tutuklu bulunduğunu ve 60'a yakın belediyelerine kayyum atandığını kaydeden Toğrul, olağanüstü halde referanduma gidilmesinin, anayasa değişiklik teklifinin meşruiyetini tartışılır hale getireceğini iddia etti.



"Pazartesi günü halkın gözünden kaçırarak teklifin görüşmelerini yapacaksınız." diyen Toğrul, teklifin görüşmelerinin televizyondan canlı yayınlanmasını istediklerini belirtti.



AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İzmir'deki terör saldırısını kınayarak, "Bütün terör örgütlerine, bu katil sürelerine verilecek en güzel cevap, milletin birliği ve bütünlüğü olacaktır." diye konuştu.



Genel Kurulda bugün "torba tasarının" görüşmelerinin tamamlanacağını, pazartesi günü de anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine başlanacağını belirten Kaynarca, Anayasa Komisyonundaki görüşmelerde bütün milletvekillerinin değerli katkıları olduğunu bildirdi. Kaynarca, "İnanıyorum ki Genel Kurulda da katkı sunma amaçlı görüşler ifade edilecektir." sözlerine yer verdi.



"Varsa yoksa başkanlık rejimi"



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de İstanbul'da, Kayseri'de ve son olarak da İzmir'deki terör saldırılarında bombalar patlamasına rağmen AK Parti'nin öncelikle gündem maddesinin anayasa değişikliği ve başkanlık rejimi olduğunu ileri sürdü.



Son 1,5 yılda 464 kişinin bombalı saldırılarda hayatını kaybettiğini söyleyen Gök, "Türkiye'nin içi cehenneme dönmüş, en güvenilir illerde bile terör acımasız yüzünü gösteriyor. Bunların nedenlerini araştırmak hepimizin görevi ama bu yapılmıyor. '(Teröre önleyeceğiz) diye bir teklif getirin destekleyeceğiz' diyoruz ama getirmiyorsunuz, varsa yoksa başkanlık rejimi." dedi.



Levent Gök, teklifin görüşmelerinin televizyondan canlı yayınlanmasını istediklerini ancak hala bu taleplerine cevap alamadıklarını söyledi.



Müzakerelerin ardından AK Parti'nin önerisi kabul edildi.