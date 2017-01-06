TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerinin nedenlerine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi kabul edilmedi.



Öneri üzerinde konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Suriyeli sığınmacıların en fazla olduğu illerden birisinin Şanlıurfa olduğunu belirterek, "Kent, 2 milyon 500 bine yakın nüfusu ile Türkiye'nin en büyük beşinci ili. Türkiye'nin en büyük barajı burada ve bu barajlardan elektrik üretiliyor, ancak ilimizde elektrik kesintileri yaşanıyor." dedi.



Şanlıurfa'daki esnafın elektrik kesintisinden dolayı ticaretini tam olarak yapamadığını, jeneratör kullandığını ve bunun da çevre kirliliğine, yüksek sese neden olduğunu vurgulayan Ayhan, "Yani elektrik kesintisi, ilimiz hayatında her şeyi olumsuz etkiliyor." diye konuştu.



CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Bir ülkede elektrik kesildiği için konutlar ısınamıyorsa, sanayi sektörü de elektrik kesintisi nedeniyle çalışamıyorsa, orada bir şey konuşmaya gerek yok." ifadesini kullandı.



Sadece Şanlıurfa'nın değil, 81 ilin elektrik sorunu olduğunu belirten Akar, "21 dağıtım şirketi kuruldu. 15,5 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı, ancak sorunlar çözülmedi çünkü bu paranın bir dolarını yatırıma ayırmadınız." dedi.



Akar, özelleştirmeden sonra arıza sayıları ve sürelerinin arttığını iddia etti, sadece Dicle Dağıtım Şirketinin arıza sayısının, 2007 yılı ile kıyaslandığında 188 binden 370 bine çıktığını savundu.



AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ise İstanbul bölgesindeki elektrik kesintilerine değindi.



Tarihte belki de ilk kez 7 ana hattın aynı anda arızalandığını, yer altı kablolarının kesildiğinin tespit edildiğine dikkati çeken Ercoşkun, konunun savcılık tarafından incelendiğini söyledi. Ercoşkun, siber saldırılara da maruz kalındığının altını çizdi.



Ercoşkun, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde akıllı sayaçlarla kayıp kaçak oranının düşmesinin sağlandığını dile getirerek, "Elektrik hatları 30-40 yıla dayanan bir geçmişe sahip. Şehirlerin büyümesi ile birlikte, yüklenmeden kaynaklanan sıkıntılar yaşanıyor, biz de bunları yatırımlarla çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin son 10 yılda elektrik ithalatına ciddi paralar ödediğini belirten Ercoşkun, dünyada 414 nükleer enerji santrali, 100'ün üzerinde de yapımı devam santral olduğunu söyledi.



AK Parti'li Ercoşkun, 2017'de doğalgaz ve elektrikte zam artışı öngörülmediğini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından HDP'nin önerisi kabul edilmedi.