AK Parti, CHP ve MHP Grup başkanvekilleri, İzmir'deki terör saldırısını kınadı.



TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi başkanlığında toplandı.



Genel Kurulda gündem dışı söz alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ilin sorunlarına ilişkin konuşmasında, kar yağışı sonrasında ana yolların dahi temizlenmediğini savunarak, şehirde meydana gelen kazaların soruşturulması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin, şehrin bir çok kesimine hizmet götüremediğini ileri süren Kalaycı, "Belde belediyeleri kapanmasaydı yolları kendi açar, zorda kalan vatandaşlarımıza yardım ederdi." ifadesini kullandı.



AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, içerideki ve dışarıdaki hainlerin Türkiye üzerine oynadığı oyunların son perdesinin dün İzmir'de yaşandığını belirterek, "İzmir, birliğin, dirliğin, dirayetin, hoşgörünün şehridir. İzmir hainlere ve onların işbirlikçilerine asla boyun eğmez. İzmir, İstiklal Savaşı'nın bayrak kentidir. Teröre karşı birlik ve beraberliğimizi muhafaza edecek, hainlere karşı kararlılığımıza, mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.



Konuşması sırasında İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını gösteren Kalkan, Sekin'in bir tek tabancayla teröristlere karşı koyduğunu dile getirdi. Bu sırada Genel Kurul salonundaki AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, Sekin'i alkışlarla andı.



Terörün milleti korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimine asla geçit vermeyeceklerini vurgulayan Kalkan, "Siz kalleş oldukça biz kardeş oluyoruz." ifadesini kullandı.



TBMM Başkanvekili Hamzaçebi de dünkü terör saldırısında canını vermekte tereddüt etmeyerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin'e ve adliyede mübaşir olarak görev yapan Musa Can'a Allah'tan rahmet dileyerek, terörü bir kez daha lanetlediğini ve kınadığını belirtti.



CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Anayasa değişikli teklifinin derin ve büyük krizlere yol açacağını savunarak, "Her konuda toplum ve insan mühendisliğiyle halkımızdan çeşitli konularda oylar almış olabilirsiniz. Ama bizim vatandaşımız asla köleliğe, dikta rejimine, tek adam rejimine 'evet' demeyecektir." görüşünü dile getirdi.



Türkiye'nin, hukukun üstünlüğü konusunda 113 ülke arasında 99. sırada yer aldığını aktaran Yedekci, "Biz diyoruz ki (Ne darbe, ne dikta, tam bağımsız Türkiye)." sözleriyle konuşmasını tamamlandı.



"AK Parti'nin tarihi, sizin iddianızı reddeder"



Sataşma üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, bir ülkeye diktatörlüğün gelmesi için toplumsal ve iktisadi şartlar ile mevcut siyasi dinamiklerin diktatörlüğü destekleyici mahiyette olması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye milli geliri 10 bin dolar civarında olan, 60 küsur yıldır demokratik mecrada yoluna devam eden, şehirleşen ve sanayileşen bir ülke. Bu suçlamayı yönelttiğiniz AK Parti, 14 yıllık iktidarı boyunca hep demokratik zeminleri, özgürlükleri, halkın iradesini esas alarak bugünlere gelmiş bir siyasi partidir. AK Parti'nin tarihi, sizin bu iddianızı reddeder." dedi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, İzmir'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Yapılan bir araştırmaya göre, terörün, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Gök, bütün siyasi partilerin bu konuda yoğunlaşarak, terörü ülke gündeminden çıkartmak amacıyla ortak bir çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.



İktidar partisine çağrıda bulunduklarını dile getiren Gök, "Temel hak ve özgürlüklere sınırlama getirmemek kaydıyla, terörü önleyecek her türlü formülünüzü, yasanızı burada desteklemeye hazırız." diye konuştu. Meclisin gündeminin terör olması gerektiğine değinen Gök, terörün bir an önce ülke gündeminden çıkarılmasını istediklerini söyledi.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İzmir'deki saldırıyı nefretle kınayarak, şehit polis memuru Fethi Sekin'in gerçek bir kahraman olduğunu belirtti. Sekin'in, dikkati sayesinde büyük bir katliamın önüne geçtiğini vurgulayan Usta, "Başkalarının çocukları babasız kalmasın diye 3 çocuğunu babasız bırakmış gerçek bir yiğittir Fethi Sekin. Bundan sonra onun çocukları, ailesi milletimize emanettir." ifadesini kullandı.



Terör saldırısında bir ihmalin olup olmadığı ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusunun cevaplanması gerektiğini belirten Usta, şehit polis memuru Fehti Sekin'in isminin yaşatılması talebinde bulundu.



HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade ederek, "ancak demokrasiyi, hukuku ve insan haklarını askıya alarak normalleşmenin sağlanamayacağını" söyledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, İzmir'deki terör saldırısını kınayarak, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Terörün, kendi zayıflığını, halkın gücü üzerinden telafi etmek istediğini dile getiren Bostancı, "Siyaset büyülenmiş gibi sadece teröre bakarak ve yegane gündem terör olmak üzere davranamaz. Türkiye büyük bir ülke, problem, konular var, bunları konuşacak." diye konuştu.



Anayasa değişikliğinin de 30 yıldan beri tartışılan bir konu olduğunu anımsatan Bostancı, eğer Meclis onay verirse, anayasa değişikliği teklifi konusundaki nihai kararı milletin vereceğine dikkati çekti.