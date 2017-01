AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Uludere'deki sis perdesinin aralanması, 15 Temmuzdan sonra bazı şeylerin farklı konseptte ele alınması gerekir." dedi.



HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için Uludere'de 28 Aralık 2011'de meydana gelen olayın araştırılmasına dair önergenin, bugün görüşülmesini grup önerisi olarak, Genel Kurula getirdi.



HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, öneri lehinde yaptığı konuşmada, Uludere'nin, 5 yıldır kanayan bir yara ve olduğunu belirterek, toplumsal vicdanda mahkum edilen olayların bile araştırılmasından çekinen, acizlik gösteren siyasi bir yapıyla karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.



Yıldırım, "Toplum vicdanını inciten, mahkum edilen olayların ilki Roboski ile başlamadı, en son da Roboski olmayacaktır." dedi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Uludere'nin, Türkiye'nin kanayan bir yarası olduğunu anımsatarak, yargı ayağında yürüyen hiçbir dosyanın bulunmadığını bildirdi.



Gök, ailelerin adalet istediğini, çaresiz kaldığını, dosyanın AİHM'de olduğunu vurgulayarak, bir ülkenin kendi yurttaşının, adalet duygusunu AİHM'de aratmak kadar vahim bir olay olamayacağını kaydetti.



Devletin üzerine düşeni yapmadığını, olayın devletin en üst noktasındakileri ilgilendirdiğini, sıradan bir olay olmadığını savunan Gök, olayın karartılmaya, soğutulmaya, unutturulmaya çalışıldığını öne sürdü.



Yargı kurumunun gereğini yapmadığını ileri süren Gök, bu dosyanın tekrar açılması çağrısında bulundu.



AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Uludere'de hayatını kaybeden 34 vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.



Olayın incelenmesini isteyen Can, adaleti tesis etmek gerektiğini bildirdi. Can, gerek Rus uçağının düşürülmesi, gerek Uludere olayında maddi gerçeğin ortaya çıkmasında üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini ancak konunun hukuki bir olay olduğunu vurguladı.



Can, bu olaylarla ilgili sis perdesinin aralanması, 15 Temmuzdan sonra bazı şeylerin farklı konseptte ele alınmasına değinerek, "Bir devlet, bilerek, isteyerek kendi uçaklarıyla, kendi vatandaşlarını bombalayamaz." diye konuştu.



"Anayasa Mahkemesinin kararı şeklidir, esasa ilişkin değil"



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da öneri aleyhinde yaptığı konuşmada, Uludere olayının, ülke olarak derinden yaraladığını, hükümetin, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla yakından ilgilendiğini, mağduriyetlerin giderilmesi için hassas davrandığını kaydetti.



Uludere olayıyla ilgili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki alt komisyonun incelemelerde bulunduğunu anımsatan Tunç, gerek yargı makamları gerek idari soruşturma yapan makamlarca Meclisin bu belgelerinin delil olabileceğini ifade etti.



Tunç, Uludere'nin en önemli nedeninin, bölgedeki terör olayları olduğuna işaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Uludere olayı karanlık dehlizler arkasında kalmayacaktır" dediğini anımsatan Tunç, şöyle devam etti:



"İnşallah kalmayacak. 34 vatandaşımızın ölümünden sorumlu olanlar, mutlaka bulunacaktır. Uludere'de 5 yıl önce meydana gelen elim olayın sorumlularını bulup, cezalandırmak yargının görevidir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ortaya çıkan yeni durumla ilgili soruşturma ve yeni iddialar nedeniyle iç hukuk yolları tükenmedi. Anayasa Mahkemesi kararı şeklidir, esasa ilişkin değildir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklu bulanan ve eğer Uludere'de karar verme mekanizmasında askeri yetkililer varsa bunlarla ilgili soruşturmalar mutlaka yapılacaktır."



Konuşmaların ardından yapılan oylamayla HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.