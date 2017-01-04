TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde, İhsan Ezel Büyüksekban ile Vedat Yıldız Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yeni üyeleri olarak belirlendi.



Genel Kurulda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda, AK Parti ve HDP kontenjanlarından boşalan iki üyelik için seçim yapıldı.



Seçim için 5 kişilik Tasnif Komisyonu oluşturuldu. TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, tasnif komisyonunda, eski AB Bakanı Volkan Bozkır ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'nın yer alması üzerine, "Bakanlar Kurulu gibi tasnif heyeti." dedi.



AK Parti ve HDP, seçeceği üyenin iki katı kadar aday bildirdi. AK Parti İhsan Ezel Büyüksekban ve Hayrettin Kurt'u, HDP ise Ferhat Kabaiş ve Vedat Yıldız'ı aday gösterdi.



Seçime 272 üye katıldı. Büyüksekban 252 oy, Kurt 8 oy, Kabaiş 3 oy, Yıldız ise 234 oy aldı, 7 oy da geçersiz sayıldı.



Oylama sonucuna göre, Büyüksekban AK Parti, Yıldız da HDP kontenjanından Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi seçildi.