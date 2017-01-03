AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Biz, bu zayıf terörün mutlak surette hakkından geleceğiz. Bu güç, kültür, anlayış, inanç, gelenek, irade, bu kurumlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nde ve halkında mevcuttur." dedi.



TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da terör saldırısının olduğu yere çiçek koymak isteyen İstanbul İl Başkanı ve beraberinde milletvekillerine, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Karakaya'nın "fiziki basınç uygulayarak saygısız üslupla saldırgan ifadeler kullandığını, siyaset müessesesine hakarette bulunduğunu" dile getirdi.



Altay, hükümetin öncelikle CHP'den özür dilemesini ve sonrasında Karakaya hakkında işlem yapması gerektiğini belirterek, "Unutulmamalıdır ki Meclisin ve milletvekillerinin itibarı aynı zamanda milletimizin de itibarıdır. Yine unutulmamalıdır ki siyasetçinin itibarı da demokrasimizin itibarıdır." ifadelerini kullandı.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Temmuz 2015'ten bu yana meydana gelen olaylarında yaklaşık bin 743 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.



Türkiye'nin sinir uçlarına dokunulduğunu, Türkiye'nin adım adım kaosa doğru sürüklendiğini dile getiren Usta, "Artık hükümetin de taziye dilemenin ötesinde bir şeyler yapması gerekiyor. Türkiye, ülkemiz, bütün milli unsurlarıyla terörle mücadele etmelidir. Devleti yönetenlerden gelen mesajlar bizi maalesef umutsuzluğa itiyor." görüşünü öne sürdü.



Usta, FETÖ'yle mücadelede mağduriyetlerin en aza indirilmesi konusunda tedbir alınması gerektiğini söyledi.



HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "2017'ye gerçekten herkes umutlarla girmek istedi ama maalesef bu zalim saldırıları düzenleyenler tarafından yine 2016'da kalmamız istendi." diye konuştu.



"Ortak safta toplanması önemli"



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Türkiye'nin teröre karşı en önemli panzehirinin uzun demokratik tecrübesi olduğunu kaydetti. Halkın dileği ve istikametinde iktidarların şekilleneceğini belirten Bostancı, şunları söyledi:



"Muhalefetin iktidar olma yolları açıktır. Din ve vicdan hürriyeti anlamında sağlam bir laiklik geleneği vardır. Esasen, sahip olduğumuz İslam anlayışı, son derece toleranslı ve kucaklayıcı bir anlayıştır ve esas itibarıyla, sadece Türkiye'nin o sınırlı renkliliği değil, dünyanın mevcut renkliliğinin de Allah'ın takdiri olduğuna inanan bir anlayışa sahip olduğumuzu unutmayalım.



Trajik olaylar yaşandığında, terör kanlı yüzünü gösterdiğinde, partisi ne olursa olsun halkın ve temsilcilerin elbette eleştirileri olacaktır, iktidara yönelik farklı çağrılar yer bulacaktır, bunlar ifade edilecektir ama teröre karşı ortak bir safta toplanması, teröre karşı seslerini yükseltmesi son derece önemlidir. Biz, bu zayıf terörün mutlak surette hakkından geleceğiz. Bu güç, bu kültür, bu anlayış, bu inanç, bu gelenek, bu irade, bu kurumlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcuttur, halkında mevcuttur. Biz buna inanıyor ve geleceğe de bu şekilde bakıyoruz."