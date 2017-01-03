TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Terör bu defa Ortaköy'de bir eğlence merkezini hedef aldı. Bu bir yaşam tarzına karşı gerçekleştirilmiş ağır bir suikasttır. Bu insanlar yeni yıl kutlaması yaptıkları için hedef seçildiler ve katledildiler. Amaç farklı hayat tarzları arasında bir çatışmanın yaratılmasıdır. Bu açık seçik ortadadır." dedi.



TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Hamzaçebi başkanlığında toplandı. 2017 yılının ilk toplantısının açılışını yaptığını belirten Hamzaçebi, terör saldırılarına rağmen Türkiye'nin aydınlık geleceği umuduyla vatandaşlara iyi bir yıl diledi.



İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yılbaşı gecesi için eğlence merkezinde bulunan vatandaşların, Türkiye'ye konuk gelen misafirlerin, orada çalışanların, şehit edildiğini hatırlatan Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörün hedefi, Türkiye'nin birliğini, barışını, huzurunu yok etmek, toplumsal yapımızı parçalamaktır. Bu gerçeği hiçbir zaman gözden uzak tutmamak gerekir. Terör, bu amaç doğrultusunda bugüne kadar maç seyreden, hafta sonu gezmesine insanlarımıza, düğün yapan insanlarımıza, görev yapan askerimize ve polisimize karşı saldırılar gerçekleştirdi. Terör, bu defa Ortaköy'de bir eğlence merkezini hedef aldı. Bu bir yaşam tarzına karşı gerçekleştirilmiş ağır bir suikasttır. Bu insanlar yeni yıl kutlaması yaptıkları için hedef seçildiler ve katledildiler. Amaç, farklı hayat tarzları arasında bir çatışmanın yaratılmasıdır. Bu açık seçik ortadadır. Bunu görmemek, yok saymak, konuşmamak doğru değildir."



Türkiye'nin bölgesinde farklı hayat tarzlarının iç içe geçtiği, insanların yaşam tarzlarını, inançlarını özgürce yaşadıkları laik ve demokratik bir toplum geleneğine sahip tek ülke olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, "Şimdi böylesi yaşam sentezini dağıtmak, sadece bizim için değil, dünya için de kıymetli olan bu cevheri parçalamak istiyorlar. Çoğulculuk, çokluk bizim laik demokratik cumhuriyetimizin temel özelliğidir. Terör bunu ortadan kaldırmak istiyor." diye konuştu.



"Toplum, terörün önlenmesini bekliyor"



Teröre karşı birlikte, kardeşçe farklılıkları yok etmeden bir arada yaşamı sürdürmek gerektiğine işaret eden Hamzaçebi, şu değerlendirmede bulundu:



"Ölümü savunan şiddete karşı hayatın vazgeçilmesi olan insanlık değerlerini ısrarla savunmalı, farklı hayat tarzlarına tahammülsüzlük gibi hastalık bir hücreyi ortadan kaldırmalıyız. Toplum, siyaset kurumundan terörün önlenmesini beklemektedir. Terörü önlemek, başta hükümet olmak üzere, bütün siyasi partilerin, TBMM'nin yani siyaset kurumunun görevidir. Herkes, bütün kurumlar bu konuda üzerine düşen görevi süratle yerine getirmelidir."



Teröre karşı hayatını kaybeden insanların acısının ortak olduğunu anlatan Hamzaçebi, terör saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenleri anarken, ebedi yolculuklarına uğurlarken, insanların birbirlerine kenetlenmesi ve omuzlarını birbirlerine dayamaları gerektiğini kaydetti.



Böylesi bir dönemde birlik ve beraberliğin önemine değinen Hamzaçebi, yeni yıl için toplumsal barışı sağlamış, kavgasız, gürültüsüz, terörün, şiddetin olmadığı, kalkınmış bir Türkiye dileğinde bulundu.