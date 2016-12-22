TBMM Genel Kurulunda, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısının görüşmeleri sürüyor.



Tasarının görüşmelerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, elindeki fotoğrafı göstererek, Rize'de Atatürk'ün heykelinin kaldırıldığını söyledi. Aydın, "Bu milletin bağrından çıkmış bir vatan evladına bu fotoğraflar yakışmadı." diyerek tepki gösterdi.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da konuyla ilgili bugün sosyal medyada yoğun tekpi olduğunu belirterek, "Rize'de meydandaki bir Atatürk heykeli, çok şükür Saddam'ın heykelinin yıkıldığı gibi yıkılmamış, yani yerlere devrilmemiş ama bir heykel kaldırılması olayı. Bunun, kasten tümüyle kaldırılacağını aklımıza dahi getirmek istemiyoruz. Şüphesiz Rize Valiliğinin bir gerekçesi vardır. Yalnız, kamuoyunu ve sosyal medyadaki infiali rahatlatmak açısından Rize Valiliğinden ya da hükümetten bu konuda bir açıklama istiyoruz." diye konuştu.



Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da söz alarak, kesinlikle Atatürk'e, Atatürk'ün heykeline karşı herhangi bir saygısızlığın olmadığını bildirdi. Bostancı, şunları kaydetti:



"Belediyenin yaptığı, Valilikle beraber koordineli bir şekilde Atatürk heykelinin Vilayetin önüne kaldırılması, meydanın da yeni bir düzenlemeyle değerlendirilmesi şeklindedir. Doğrudan Atatürk'e anlaşılabilecek şekilde heykeline yönelik herhangi bir saygısızlık şeklinde bir durum söz konusu değildir. Elbette bunlar semboliktir ve kıymetlidir, bunlara dikkat etmek gerekir. Aslolan, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ve geleceğe baktığımızda, cumhuriyeti kuran başta Atatürk olmak üzere bütün o kadrolara ve cumhuriyetin temel fikirlerine, ruhuna uygun bir şekilde davranmaktır. Asıl dikkat edilmesi gereken, sembolik tarafları bir yana bunlardır. Bu konuda da zannediyorum, siyasi partiler arasında temelde herhangi bir görüş farklılığı yoktur."