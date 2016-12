TBMM Fetö'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay'ın geçmişten gelen bir geleneği var. Bizim 700 civarındaki şubemizin 560'ın da 3 dönemden fazladır başkanlık yapan isimler var. Onlar iktidarı bu kişilere vermemişler ve iyi de etmişler." dedi.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığında toplandı.



Komisyon, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ı dinledi.



Kınık, FETÖ'nün sivil toplum ve ticaret ağına yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.



Örgütün yardım dernekleri adı altındaki faaliyetlerinin, insanların yardım duygularını zedelediğini belirten Kınık, FETÖ'nün Türkiye içerisindeki yardım profiliyle alanı kapatmaya yönelik faaliyetlerinin de yargısal ağ ile desteklendiğini söyledi.



Darbe girişiminin akşamında Türk Kızılayı mensubu 2 arkadaşlarının şehit olduğunu ifade eden Kınık, derneğin asli görevleri arasında yer alan, toplumun olağanüstü durumlarda direncini artırmaya yönelik hizmetlerini darbe girişimi sonrasındaki süreç boyunca yerine getirdiğini aktardı.



Hain örgütün yaşamın her alanına yerleştiğini vurgulayan Kınık, şöyle konuştu:



"Paralel yapının hedefi bugün anlıyoruz ki hayatın tüm alanlarını alternatif modellerle kaplama ve yönetme. Kendilerinin bu alanlardaki faaliyetlerine alternatif olabilecek ya da engel olabilecek tüm yapıları da yok etme. Bunun her alandaki örneğini de bugün görmekteyiz. Özellikle Kimse Yok mu Derneğine alan açmak için İHH ve Deniz Feneri Derneğine operasyonlar düzenlendi. Bu kurumlar itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Söz konusu derneklerin düzenli olarak ihtiyaçlı ailelere yapmış oldukları yardımlar bu operasyonlar sayesinde sıfıra indi."



Örgütün, Türk Kızılayı'na yönelik de ilgilerinin, sızma girişiminin olduğunu ifade eden Kınık, Nisan ayında gerçekleşen genel kurulda iki listenin yarıştığını, karşı listede yer alan ismin FETÖ suçlaması nedeniyle kapatılan bir şubenin başkanı olduğunu dile getirdi.



Kınık, Kızılay'a sızma girişimlerinin başarısız olmasındaki sebebin ise derneğin geleneklerine bağlı olmasından kaynaklı olduğunu belirterek, "Kızılay'ın geçmişten gelen bir geleneği var. Bizim 700 civarındaki şubemizin 560'ın da 3 dönemden fazladır başkanlık yapan isimler var. Onlar iktidarı bu kişilere vermemişler ve iyi de etmişler." ifadelerini kullandı.



"Kızılay'a sıra gelmemiş olabilir diye düşünüyorum"



Kerem Kınık, yaptıkları araştırma kapsamında FETÖ'nün şubeler bazında Türk Kızılayı ile temasının olduğunu ancak genel merkez bazında herhangi bir temasa rastlamadıklarını belirterek, "Bu örgütle teması olan şubelerin yönetici ya da çalışanlarını görevden aldık. Türk Hava Kurumunu bile ele geçirdiklerini düşündüğümüzde Kızılay'a sıra gelmemiş olabilir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Ya yayınlatamasaydı..."



Kınık, Türkiye'nin Afet Müdahale Planında ülkenin işgaline yönelik bir senaryosunun bulunmadığını, bunun da kendisine göre bir zaaf olduğunu söyledi.



Geçmişinde her 10 senede bir darbe yaşamış bir ülkede bu riski hesaplamamanın büyük bir zaaf olduğunun altını çizen Kınık, "Bunu 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz gecesi, vatandaş kendi göğsünü siper ederek bu riski bertaraf etti." dedi.



Askeri darbe ve benzeri durumlardaki toplumsal dayanıklılığın artırılmasına yönelik bir sistemin hayata geçirilmesini önerdiklerine işaret eden Kınık, şöyle devam etti:



"Sistem ile insanlara olağanüstü durumlarda ne yapacağını önceden öğreterek dayanıklılık artırılabilir. Cumhurbaşkanımız Facetime'a çıkıp bunu televizyonlardan birisinin aracılığıyla yayınlatmak zorunda kalmaz. ya yayınlatamasaydı... Olağanüstü durumlar karşısında önemli isimlerin elinde bulunacak şifreler sayesinde yüklenecek video Türkiye'deki bütün mobil telefon kullanıcılarına anında ulaştırılabilir. Televizyonlara falan ihtiyaç duymadan bu afet senaryolarının çalışılması lazım. Buna benzeyen çok sayıda tedbir alınması lazım."