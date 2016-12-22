TBMM Fetö'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu (1)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığında toplandı.



Petek, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ı dinlemek için toplanan komisyonda, milletvekillerini gelen cevabi yazılarla ilgili bilgilendirdi.



Petek, komisyonun Muğla'daki çalışmalarına ilişkin bilgisine başvurdukları isimlerin açıklamalarından hazırlanan raporu milletvekillerine aktardı.



Marmaris ve Dalaman'daki basın mensuplarının darbe girişimi akşamı tehdit ve baskılara rağmen çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Petek, "Buradaki yerel basın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını anında yayına veremiyor oradaki baskıdan dolayı. Ancak Cumhurbaşkanımızın açıklamaları yazılı olarak kısa sürede servis ediliyor. Bunun tespitini yaptık. Cumhurbaşkanımızın, olay gecesi kaldığı otelin sahibine 'buradan İstanbul'a nasıl gidebilirim, benim İstanbul'a gitmem lazım' dediği, bunun dışında kendisine kamuoyuna yansıdığı şekilde 'buradan adalara gidiliyor mu' ve benzeri şekilde soruları kesinlikle sormadığını tespit ettik." ifadesini kullandı.



CHP'li komisyon üyeleri, komisyonun, talep yazılarının ilgili kurumlara gönderilip gönderilmediğini sorması üzerine Petek, talebin kendilerine ulaştığını, ancak Ankara dışı programlar nedeniyle henüz yazılamadığını belirtti.



CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, talep yazılarının CHP'ye yazılabildiğini ancak AK Parti'ye yazılmadığını; bunun sebebini merak ettiklerini söyledi. Petek ise bu talebin reddinin söz konusu olmadığını ancak henüz yazılamadığını belirtti. Bunun üzerine komisyonda tartışma çıktı.



Tanrıkulu'nun komisyon başkanı Petek'e yüksek ses tonu ile hitabı üzerine Petek, "Burası şov yeri değil. Şov yapıyorsunuz Sayın Tanrıkulu. Burada bir raporla ilgili bilgi veriyorum ancak dinleme ve söz isteme nezaketini gösteremiyorsunuz." dedi.



Petek'in, salondaki kameraların yeterli görüntüyü aldığını belirtip kameramanları dışarı daveti üzerine Tanrıkulu, "Siz şov yapıyorsunuz." ifadesini kullandı.



Komisyon Başkanvekili Selçuk Özdağ ise Muğla dönüşü bu konuyu uçukta dile getirdiklerini ancak komisyon üyelerinin daha konuşmanın sonunu dinlemeden bağırmasının yanlış olduğunu kaydetti.