TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır Açıklaması

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, stajyer ücretleri; icra ile çocuk teslimi; evlilik programları, devlet yurtlarında kız çocuklarına kontenjanın artırılması, Bağdat Caddesi'ndeki trafik kazaları konusunda alt komisyonlar kurmayı planladıklarını belirterek, "Evlilik programları insan haklarına ve özellikle de kadın haklarına aykırı. Bu programların yasaklanması gerekir." dedi.



Satır, Dilekçe Komisyonunun 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Sözlerinin başında İstanbul ve İzmir'de meydana gelen terör saldırılarını kınayan Satır, saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Satır'ın verdiği bilgiye göre, 1 Kasım 2015-31 Aralık 2016 tarihleri arasında e-dilekçe sistemine 29 bin 10 kişinin yeni kayıt oldu; hali hazırda programı 154 bin 213 kişi faal olarak kullanıyor.



Dilekçelerin yüzde 65'i e-dilekçe, yüzde 23.1'i posta yoluyla geldi. Bu tarihlerde 8 bin 546 kişi başvuru yaptı.



Kadınlardan gelen dilekçe oranı yüzde 24,78; erkeklerden gelen dilekçe oranı yüzde 73,97; tüzel kişilerden gelen dilekçe oranı ise yüzde 1,24 olarak gerçekleşti.



Karara bağlanan veya hıfzedilen dilekçe sayısı 6 bin 517; işlemde olan dilekçe sayısı ise 8 bin 22.



Dilekçe Komisyonuna, en fazla İstek ve Dilekler (Şikayetler) konusunda başvuru geldi. Bunu, Kişisel Özgürlük ve Hak Talepleri, Milli Savunma, Adalet ve Güvenlik ile Personel İşlemleri konuları izledi.



Ayrıca, yurt içinde en fazla Ankara, en az ise Tunceli ilinde ikamet eden vatandaşlar tarafından komisyona başvuru yapıldı. Yurt dışından yapılan başvuru sayısı 41 oldu; bunların 9'u Almanya'dan, 6'sı KKTC'den, 4'ü ABD'den geldi.



24. Yasama Dönemi'nde karara bağlanamayan 4 bin 465 dilekçe ile 25. Yasama Dönemi'nde Komisyon teşekkül etmemesine rağmen Komisyona gelen 915 dilekçe, 26. Yasama Dönemi'nde işleme alındı.



Yapılan 23 toplantıda, bazıları ortak konuları içeren 7 bin 43 dilekçe hakkında 4 bin 411 karar alındı.



Dilekçe Komisyonu, 3 Genel Kurul toplantısı, 11 Alt Komisyon toplantısı ile 2 yerinde inceleme ve araştırma ziyareti yaptı.



Dilekçe Komisyonu bünyesinde halen OYAK, Dersim Olayları, Gıda Bankacılığı, foreks, Kamuda Çalışan Engellilerin Sorunları, Engellilik Oranına Herediter Anjiyoödem hastalığının dahil edilmemesi, Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılamaması konularında alt komisyonlar çalışmalarını sürdürüyor.



-İlginç dilekçeler



Komisyona gelen bazı dilekçe konuları şöyle:



"Aile ve evlilik kurumuna zarar verici nitelikteki televizyon yayınlarından şikayet; Terörün önlenmesi için Birleşmiş Milletler merkezinin Kudüs'e taşınması talebi; Medyaokuryazarlığı dersinin iletişim mezunlarınca verilmesininin zorunlu hale getirilmesini; Yaz aylarının çok sıcak geçtiği illerde mesai saatlerinin değiştirilmesi; Bedelli askerliğin yeniden düzenlenmesi; Vergi kaçırma ihbarı yaptığını ancak kendisine ihbar ikramiyesi ödenmemesi; Türkiye'deki Suriyelilerin, suç işledikleri ve terör örgütü mensubu olabilecekleri gerekçesiyle geri gönderilmesi talebi; Ad ve soyadının değiştirilerek, ailesi ile soybağını kesilmesi talebi; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarının ülke savunmasında değerlendirilmesi; Ayasofya Müzesi'nin cami olarak faaliyete geçmesini; Kiracısından kira parasını alamaması; Polis özel harekat memuru alımında cinsiyet ayrımından şikayet; Cezaevinden kaçtığını belirterek, cezasının affedilmesini talebi; taciz ve tecavüz olayları faillerine idam verilmesi talebi."



-Evlilik programları



TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, önümüzdeki dönemde, stajyer ücretleri; boşanmalarda icra ile çocuk teslimi; evlilik programları; devlet yurtlarında kız çocuklarına uygulanan kontenjanın artırılması; Bağdat Caddesi'ndeki trafik kazaları konusunda alt komisyon kurmayı düşündüklerini kaydetti.



Satır, Çerkez Ethem'in vatan haini olup olmadığına ilişkin ailesinden yapılan bir başvuru üzerine, bu konuda ilgili kurumlara yazı yazdıklarını, vatan haini olduğuna dair kanun ve karar olmadığının kendilerine bildirildiğini aktardı.



15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından idam cezasının getirilmesi istemiyle çok sayıda talep geldiğini belirten Satır, "darbeci olduğu kesinleşen bir generalin de içinde olduğu mağduriyet dilekçeleri" de geldiğini söyledi. Bu kişinin şu an tutuklu bulunan ve darbe girişimi sırasında Balıkesir Garnizon ve Okullar Komutanı olan Tümgeneral Mehmet Akyürek olduğu öğrenildi.



FETÖ mensuplarının, dershanelerin kapatılması döneminde komisyona yaptıkları yoğun başvurularının bir benzerinin bu dönemde de mağduriyet üzerinden yapıldığını ifade eden Satır, mağduriyet dilekçeleriyle ilgili hukuki başvuru yollarını gösteren yanıtlar verdiklerini söyledi. Satır, çok sayıda kişiden FETÖ mağduru olduklarına dönük de dilekçe aldıklarını kaydetti.



Satır, hapishanelerdeki yoğunluktan şikayet eden dilekçelerin sayısının da önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, bu konuda da bir alt komisyon kurulabileceğini söyledi.



Evlilik programlarıyla ilgili başvuru aldıklarını aktaran Satır, bu programların insan haklarına ve özellikle de kadın haklarına aykırı olduğunu kaydetti. Yasakçı bir anlayışa sahip olmamasına rağmen bu programların yasaklanması gerektiğini belirten Satır, "Kadın haklarından bahseden derneklerin bu programlarla ilgili nerede olduğunu merak ediyorum." dedi.