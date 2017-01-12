TBMM'deki Kavga Alman Basınında

Anayasa değişikliğini görüşen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün gece yaşanan yumruklu kavga Alman basınında haber konusu oldu. Alman basını kavgayı şöyle haberleştirdi:



Bild Online: Türk parlamentosunda kavga



"Mecliste argümanlar yerine yumruklar uçuştu. Türk parlamentosunda milletvekilleri tartışmalı başkanlık sistemi görüşmeleri sırasında kavga etti. İktidar ve muhalefet milletvekilleri perşembe gecesi birbirlerine sandalye fırlattı ve yumruk attı. Kavga öncesinde anayasa reformunun üç maddesi görüşülüyordu: Seçilme yaşının 25'den 18'e düşürülmesi, parlamento süresinin dört yıldan beşe çıkartılması, parlamento yetkilerinin yeniden tanımlanması."



Zeit Online: Türk parlamentosunda anayasa tartışmaları sırasında kavga



"Türk Parlamentosu'nda tartışmalı başkanlık sisteminin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında kavga çıktı: Hükümet ve muhalefet temsilcileri, anayasa değişikliğinin 3 maddesinin ele alındığı perşembe gecesi, birbirlerine sandalyeler attı ve yumruklaştı. Kavga görüntülerinde bir milletvekilinin başka bir meslektaşının boğazını tuttuğu görülüyor. Kavgada konuşma kürsüsü de hasar gördü."



Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türk Parlamentosunda itiş kakış



Türk Parlamentosunda planlanan anayasa reformu maddelerinin oylanması esnasında iktidar partisi ve muhalefet milletvekilleri yumruklaştı. DHA'nın servis ettiği bir videoda AK Parti ile Ana muhalefet partisi CHP milletvekillerinin birbirlerini ittikleri ve zaman zaman birbirlerinin boğazlarına sarıldıkları görülüyor. CHP'li bir vekilin twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta görüldüğü üzere, bu esnada konuşma kürsüsü de hasar gördü.



Basında yer alan haberlere göre, tartışma AKP milletvekillerinin açık oy kullanması üzerine çıktı. Anayasanın 175.maddesi, anayasa değişikliklerinde oylamanın gizli yapılacağını öngörüyor. - Dortmund