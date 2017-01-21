TBMM'de Yaşanan Gerginlik

CHP Sinop Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Kuruoğlu, hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydasının barış, sevgi ve hoşgörü olması gerektiğini belirtti.



Kuruoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mecliste kadın milletvekilleri arasında yaşanan arbedenin milletin umudunu ve inancını zedelediğini vurguladı.



Meclis çatısı altında demokrasinin yanında kadınların da darbedildiğini ifade eden Kuruoğlu, şunları kaydetti:



"Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış, sevgi ve hoşgörü olmalıdır. Siyasi iktidarın kadın vekilleri, erkek hegemonyasının talimatlarıyla değil, vicdanınızla, aklınızla, adaletinizle hareket edin. Emeğinizi, enerjinizi, çocuk tecavüzlerinin, kadına şiddetin önlenmesi için harcayın. Bu ülkede yaşayan kadınlar olarak, anneler olarak sizden beklentimiz budur. Gelin siz de umudun bir parçası olun, barışın huzurun elinden siz de tutun. Birileri değil, Türkiye kazansın."