TBMM'de Mesai Yeniden Başlıyor
TBMM, bugün gerçekleştirilen halk oylaması nedeniyle verdiği bir aylık aranın ardından, bu hafta çalışmalarına tekrar başlayacak.
TBMM, bugün gerçekleştirilen halk oylaması nedeniyle verdiği bir aylık aranın ardından, bu hafta çalışmalarına tekrar başlayacak.
Kaynak: Dunya.com
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