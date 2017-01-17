Suikast ve Eylem İhbarlarına Karşı TBMM'de Güvenlik Üst Düzeye Çıkarıldı

Anayasa Değişikliği görüşmelerinin yapıldığı TBMM'nin neredeyse halka açık olan ön bahçesi aşama aşama kapatıldı. Önce bahçenin İçişleri Bakanlığı'na bakan tarafına bitkilerden çit yapıldı ve arkasına tel örgü örüldü.

SUİKAST VE EYLEM İHBARLARININ ÜZERİNE

Bununla da yetinilmedi, Şeref kapısının hemen önündeki merdivenler, polislerin eylemlerde kullandığı çelik bariyerlerle kapatıldı. Son günlerde artan suikast ve eylem ihbarlarının, bu önlemlerin alınmasını zorunlu kıldığı bildirildi.



BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE KONULDU

Yeni güvenlik önlemleri çerçevesinde, Çankaya kapısından sadece protokol giriş yapacak. TBMM'de görev yapan basın mensuplarının araçları sadece Güvenlik kapısından alınacak. Anayasa değişikliği görüşülmeleri nedeniyle gece-gündüz mesai süren TBMM'deki yeni güvenlik önlemleri, bugünden itibaren yürürlüğe konuldu.

Çalışmalar, süresince TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak. TBMM kampüsüne giriş yapılan üç kapıda da güvenlik önlemleri arttırıldı.