TBMM'de Bacak Bacak Üstüne Atan Fransız Diplomat Uyarıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün TBMM'de düzenlenen özel oturumda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATAN DİPLOMATI UYARDILAR

Genel Kurul'da konuşmalar yapılırken locada Meclis görüşmelerini izleyen ve bacak bacak üstüne atan diplomat uyarıldı. O anlar ise saniye saniye Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez'in objektifine yansıdı.



Bacak bacak üstüne attığı için uyarılan diplomatın, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries olduğu öğrenildi. Fries'in 29 Ağustos 2015'te Türkiye'de göreve başladığı belirtildi.

"BACAK BACAK ÜSTÜNE ATILMAZ" DİYE BİR İBARE YOK

TBMM iç tüzüğünde ise dinleyicilerin bacak bacak üzerine atamayacağına dair herhangi bir ibare bulunmadığı görüldü.



TBMM içtüzüğünde dinleyiciler ile ilgili düzenlemenin bulunduğu 169. Madde şöyle:

Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde oturmak zorundadırlar.Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar.Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıkarılırlar.



