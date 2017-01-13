7'NCİ MADDE 340 OYLA KABUL EDİLDİ
TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 7. maddesi 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
Ümit KOZAN/ ANKARA,
TBMM'de Anayasa Değişikliğinin 6. Maddesi Gergin Başladı (5)
7'NCİ MADDE 340 OYLA KABUL EDİLDİTBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 7. maddesi 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
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