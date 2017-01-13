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TBMM'de Anayasa Değişikliğinin 6. Maddesi Gergin Başladı (5)

TBMM'de Anayasa Değişikliğinin 6. Maddesi Gergin Başladı (5)

7'NCİ MADDE 340 OYLA KABUL EDİLDİTBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 7. maddesi 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.

TBMM'de Anayasa Değişikliğinin 6. Maddesi Gergin Başladı (5)

7'NCİ MADDE 340 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 7. maddesi 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.

Ümit KOZAN/ ANKARA,


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