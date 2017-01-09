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TBMM'de Anayasa'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Görüşülmeye Başladı - Ek Fotoğraflar 2

TBMM'de Anayasa'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Görüşülmeye Başladı - Ek Fotoğraflar 2

TBMM'de Anayasa'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Görüşülmeye Başladı - Ek Fotoğraflar 2

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