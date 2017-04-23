TBMM'de 97'inci Yıl Resepsiyonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan tartışma hakkında, "Sert muhalefet değildi, sadece gerçekleri söyledim" dedi.



TBMM'nin açılışının 97'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mecliste bir resepsiyon düzenlendi. TBMM'de yapılan törene Meclis Başkanı İsmail Kahraman ev sahipliği yaptı. Resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etmesinin ardından Meclis'teki bugünkü konuşmasıyla ilgili soruları cevapladı.



Kılıçdaroğlu, "Sert muhalefet kararını bugün siz mi uyguladınız?" sorusu üzerine, "Sert muhalefet değildi, sadece gerçekleri söyledim, gerçekleri ifade ettim. Yetkileri alınan bir parlamento, güçlü parlamento olarak sunulamaz. Akla ve mantığa aykırı söylem. Ben de hangi yetkilerin alındığının bir kısmını anlattım. Çünkü süre çok kısıtlıydı. 10 dakikalık bir süre içinde konuşmak gerekiyordu. Hem yetkileri alınacak milletvekili sözlü soru bile soramayacak. Ondan sonra çıkıp diyeceğiz ki; 'Bu parlamento çok güçlü hale geldi.' Nasıl güçlü hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından TBMM'den ayrıldı. - ANKARA