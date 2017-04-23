TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu Başladı
TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu başladıANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilen resepsiyon başladı.
TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu başladı
ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilen resepsiyon başladı.
TBMM'nin 97'inci kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde başladı. Resepsiyona Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.