TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Endüstri Bölgeleri Programında, bir bölgeyi devletin kamulaştıracağını belirterek, "Arazi devletin olacak, sanayici gelip fabrikasyon kuracak. ÇED raporu almayacak. Ondan sonra arsa aramaya son. Hatta isterse sanayici binasını yapacağız. Gel fişini tak, fabrikanı çalıştır. Singapur'da, Malezya'da olduğu gibi." dedi.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclisin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katılan Özlü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Üretim Reform Paketine ilişkin soru üzerine Özlü, paketi Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunduklarını, 81 maddenin 40'ının geçtiğini belirtti.



Diğer maddelere ilişkin çalışmaların bu hafta devam edeceğini ifade eden Özlü, Organize Sanayi Bölgeleriyle (OSB) ilgili maddelerin netleştiğini bildirdi.



Pakette OSB'ler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerine ilişkin maddeler bulunduğunu anlatan Özlü, "Amacımız sanayiciye ucuz sanayi parseli temin etmek. Endüstri Bölgeleri Programında bir bölgeyi devlet kamulaştıracak. Arazi devletin olacak, sanayici gelip fabrikasyon kuracak. ÇED raporu almayacak. Ondan sonra arsa aramaya son. Hatta isterse sanayici binasını yapacağız. Gel fişini tak, fabrikanı çalıştır. Singapur'da, Malezya'da olduğu gibi." diye konuştu.



Özlü, arazilerin mülkiyetinin devlete ait olacağını, kullanım hakkının sanayiciye verileceğini kaydetti.



Sanayicinin parasını arsaya yatırmayacağının, makine ve işletmeye yatıracacağının altını çizen Özlü, OSB'lerin 6 ayda kurulabilecek işlemlerini kısalttıklarını da bildirdi.



Diyarbakır ve Batman'da yer talebi bulunduğunu ancak yerlerin dolu olduğunu ifade eden Özlü, 23 ilde 1400 hektar yerin bulunduğunu, 400 hektar için talep geldiğini söyledi.



Paketin, genişletmelere de katkı sunacağını belirten Özlü, şehir merkezinde kalan sanayi merkezlerini makul mesafede kentlerin dışına taşıyacaklarını, bunun için de kredi vereceklerini kaydetti.



"Sanayi sitelerinin dönüşümünü hukuki zemine oturtacağız"



Bakanlık, belediyeler, özel idarelerin mülk sahipleriyle anlaşacağını aktaran Özlü, şunları kaydetti:



"Şehir merkezlerinde kalan sanayi sitelerinin dönüşümünü bu paketle hukuki bir çerçeveye oturtacağız. Bütün Türkiye'yi taradık, talepleri topladık, taşınması gerekenleri tespit ettik, bunları tasnif ettik, isteklilerden başladık. 5-6 tane var. Bence daha çok var. Çünkü referandum kapsamında gittiğim her ilde bu sorun var ve bunu talep ediyorlar. Hatay, Tunceli, Malatya'da istiyorlar.



Eski araziler için belediyeyle anlaşıp şehrin durumuna göre bir imar vereceğiz. Oraya mesela lüks konutlar, AVM yapılabilir. Yani mülkiyet sahipleri bu işten zarar etmeyecekler, karlı çıkacaklar. Biz düşük faizle kredi vereceğiz. Yüzde 3'e kadar faizle kredi vereceğiz. Altyapı, üst yapı ve taşınma için vereceğiz. Hesapladık, yaklaşık 17 milyarlık bir şey oluşuyor. Kendisini çevirebiliyor. Bine yakın sanayi sitesi inceledik, o civarda bir maliyet çıkıyor. Kredi vereceğiz, geri alacağız. Mevcutların mülk değeri yenisini çeviriyor.



Endüstri bölgeleri kurmak istiyoruz. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Güney Marmara'da, Ege Bölgesi'nde. Bunlar da büyük ekonomik bölge olacak. Yaklaşık 40-50 milyarlık bir cironun döndüğü bölgeler olacak. Üretim reform paketi küçük küçük maddelerden oluşuyor ama etkisi çok büyük."



Yabancı yatırımcılara da açık olduklarını ifade eden Özlü, "Pakette, odalar ve borsalarla ilgili düzenleme de var. Ticaret ve sanayi odalarında oda başkanı tüccarsa meclis başkanı sanayici olacak veya tersi olacak. Sanayicinin daha fazla sesini duyurabildiği, daha fazla etkin olduğu bir model düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Özlü, illerde Zeytin Koruma Kurulu kuracaklarını da ifade ederek, "Bir yerde, OSB veya sanayi bölgesi kurulacaksa kurul toplanacak. Kurulda, zeytincilik araştırma enstitüsünden temsilciler, sanayi il müdürü ve tarım il müdürü bulunacak. Aynı illerdeki toprak koruma kurulu gibi bir kurul kuruyoruz. Mevcut kanun eski. Teknolojinin olmadığı yıllara ait. Teknoloji çok gelişti. Etrafa zarar vermeden sanayi tesisleri kurulabilecek teknolojiler var. Arıtma ve filtre sistemleri var. Zeytinliğe 3 kilometre mesafede tesis kurulamaz değil de arıtma tesislerini kurmak kaydıyla olabilir. Sınıra kurul karar verecek." açıklamasında bulundu.