TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek, "Kahramanlıklar, fedakarlıklar devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor." dedi.



Orgeneral Akar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 97. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyonda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin soruya Orgeneral Akar, "Kahramanlıklar, fedakarlıklar devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor." karşılığını verdi.



Orgeneral Akar, en son terörist yok edilinceye kadar terörle mücadelenin süreceğini vurgulayarak, "Bu mücadeleyi yaparken masum insanların zarar görmemesi için güvenlik kuvvetleri elinden gelen gayreti gösteriyor." diye konuştu.