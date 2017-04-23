TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Memleket meselelerinde elimizi taşın altından çekmiyoruz ama bu, hükümet ortağı olacağız anlamını taşımaz. Bu tür sorular 65. hükümeti tartışmaya açmak demektir. Bizim buna hakkımız yok. Halihazırda 316 milletvekilinin desteğiyle 65. hükümet görevinin başındadır." diye konuştu.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclisin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katılan Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bahçeli, bugün TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmalara ilişkin, "60 günlük tartışma sonrası bunu normal karşılamak lazım." dedi.



"Bu tartışmalar hep sürecek mi?" sorusuna Bahçeli, "Olmaması lazım. Artık referandum sonuçları belli olmuştur. Bunu kabullenmek gerekmektedir. Daha olumlu, gerilimden uzak, Türkiye'nin geleceğini düşünen projeler üzerinde, parlamentoda temsil edilen siyasi partiler öncülüğünde, bütün toplum kesimlerinin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en verimli ve en etkin şekilde nasıl uygulanabileceğini düşünüp, karşılıklı bir diyalog içinde bulunmalarında yarar var." karşılığını verdi.



Bahçeli, "Bu diyalog kurulabilecek mi?" sorusunu "Ülke açısından kurulması zaruret. Bugün için karşı olunsa da önümüzdeki günlerde diyalog ihtiyacı doğacaktır." diye yanıtladı.



Bir gazetecinin, "CHP'nin referandumu iptal ettirmek için mücadelesi sürüyor." sözleri üzerine Bahçeli, "Genelde hukukçular, YSK kararının üzerinde herhangi bir değişikliğin hiçbir kurum tarafından yapılamayacağını ifade ediyor. YSK'nın kararını bir bekleyelim. CHP'nin müracaatları var. Onların da sonuçlarını bekleyelim? Herhalde Türkiye bir hukuk devleti olarak bir noktada karara varacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Uyum yasalarından ne anlaşılması gerektiği konusunda ön hazırlıklar var"



Devlet Bahçeli, bir başka gazetecinin, "Referandumdan önce 'Elimizi taşın altına koyarız' demiştiniz. Hükümete girme meselesi de gündeme gelmişti." sözlerine karşılık "Memleket meselelerinde elimizi taşın altından çekmiyoruz ama bu, hükümet ortağı olacağız anlamını taşımaz. Bu tür sorular 65. Hükümeti tartışmaya açmak demektir. Bizim buna hakkımız yok. Halihazırda 316 milletvekilinin desteğiyle 65. Hükümet görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.



Uyum yasalarıyla ilgili bir başka soru üzerine ise Bahçeli, şunları söyledi:



"Referandum sonrası kabul edilmiş olan Anayasa'nın uygulamaya geçebilmesi için uyum yasalarına ihtiyaç var. Anayasa'nın bugünkü şeklini oluşturmak için gayret gösteren bir siyasi partinin, uyum yasalarında da aykırı düşünmemesi lazım. Aykırı konuların da karşılıklı görüşmelerle, istişarelerle giderilmesi lazım. Bizim parti yetkililerimizin, uyum yasalarından ne anlaşılması gerektiği konusunda ön hazırlıkları vardır. Diğer siyasi partilerin de buna benzer hazırlıkları olursa karşılıklı görüşürüz."



"Tek ayak üzerinde uzun süre kalınamaz"



Anayasa değişikliği yapılsa da yapılmasa da Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu ve Milletvekili Seçim Kanunu'nun her zaman tartışıldığını belirten Bahçeli, bu konuların yine gündemde olmasının doğal olduğunu kaydetti.



Bahçeli, seçim barajına ilişkin değerlendirmelerin de bu tartışmaların sonucunda ortaya çıkacağını ifade ederek, daha önceden il barajlarının olduğunu, bundan vazgeçildiğini anımsattı. Bahçeli, "Görüşmelerde, diyalog sonrasında ne çıkar onu bilemiyoruz." dedi.



Bir gazetecinin "Parti içerisinde FETÖ'cülerin olduğunu söylemiştiniz. Bu kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılacak mı?" sorusunu Bahçeli, "Bizim bugüne kadar ne yaptığımızı zannediyorsunuz? Bir şey söylemişsem onun arkasındayım. Bunun gereği yapılacak." şeklinde cevapladı.



Bahçeli, "FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili henüz gelişme yok? Bir gelişme bekliyor musunuz?" sorusuna, "Tek ayak üzerinde uzun süre kalınamaz." karşılığını verdi.



"Nokta yerine 'virgül' deseydi olurdu"



"Meral Akşener'in yeni parti kurma çalışmaları var." denilmesi üzerine, "Bu konumuz dışında." ifadesini kullanan Bahçeli, sosyal medyada güneş gözlüğü ile yayınlanan fotoğraflarına ilişkin de "Kızılcahamam'dan, ülkücüler ormanından dönerken takmıştık, hepsi bu." diye konuştu.



Bir gazetecinin "Genel Kurul Salonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrasında neden tebessüm ettiniz?" sorusuna Bahçeli, "İlk konuşmasının ardından 'nokta' dedi, oturdu. İkinci sefer çıkınca tebessüm ettim. Nokta yerine 'virgül' deseydi olurdu ama nokta deyip çıkınca tebessüm ettim." yanıtını verdi.



Bahçeli, Beşiktaş-Lyon maçını, "Heyecan verici bir maç oldu. Beşiktaş doksana takıldı kaldı." sözleriyle değerlendirdi.