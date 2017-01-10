TBMM Başkanvekili Hamzaçebi'den Gazetecilere Ziyaret

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Türkiye özgür gazeteciliğe kavuşur. Türkiye bir anayasa yapım sürecine girerken, böyle bir süreci yaşarken basın özgürlüğünün önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.



Hamzaçebi, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Hamzaçebi, Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, bütün siyasi parti gruplarının PMD'yi ziyaret ettiğini ifade etti. Hamzaçebi, "İnşallah derneğe gösterilen bu yoğun ilgi gazetecilik mesleğine ve basına gösterilir. Türkiye özgür gazeteciliğe kavuşur. Türkiye bir anayasa yapım sürecine girerken, böyle bir süreci yaşarken, basın özgürlüğünün önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Basın özgürlüğü demek iletişim özgürlüğü, bireyin haber alma özgürlüğü demektir. Türkiye'de basın özgür değildir. Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz ama çalışan gazetecilerden daha fazla çalışmayan, çalışamayan gazeteci vardır. Bunları Türkiye'nin aşması gerekir" dedi. - ANKARA