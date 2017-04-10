TBMM Başkanvekili Aydın, Uşak'ta Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni Anlattı
TBMM Başkanvekili AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Uşak'ta referandum öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı.
TBMM Başkanvekili AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Uşak'ta referandum öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'la birlikte Uşak'a gelen Ahmet Aydın, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan'ı makamında ziyaret etti.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Uşak'ın son yıllarda ciddi bir atılım yaptığını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde meclisin yetkisizleştirileceği iddialarının 'yalan' olduğunu söyleyen Aydın asıl mevcut sistemde meclisin hükümetin onayı olmadan tek bir yasa çıkaramadığını savundu. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nı denetleyemediklerini ifade eden Aydın şöyle konuştu:
"Mevcut sistemde meclis Cumhurbaşkanını denetleyemiyor, normal denetimi de yapamıyor. Şu ana kadar meclis 484 gensoru verdi, bunlardan hükümet destek verdiği için sadece 4 tanesi başarılı oldu. Bugüne kadar hükümetin destek vermediği bir tek kanun meclisten geçmedi. Bu sistemde Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten denetlenebiliyor. Onun da içi boş, yasalarımızda böyle bir suç tanımı da yok. Yeni sistemde yasama ve yürütme daha sağlam bir mekanizmaya oturacak. Yasama gerçek anlamda işlevini yürütecek. Etkili bir denetim yaparak Cumhurbaşkanını her türlü suçtan denetleyebilecek."
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın tarihi Uşak Halısı hediye ettiği TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Adıyamanlılar Derneği'ni ziyaretin ardından İsmetpaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak. - Uşak