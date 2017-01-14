TBMM Başkanvekili Aydın Hakkındaki İddialar

Doğu Güneydoğu Anadolu Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ümit Çevik, "Sözcü gazetesi TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın üzerinden iftira ve karalamalarla bir algı oluşturmaya çalışıyor." dedi.



Çevik, Nemrut Dağı Turizm ve Tanıtım Derneğinde düzenlenen basın toplantısında, gazetede yer alan Aydın ile ilgili manşetini kınadıklarını belirtti.



TBMM tarihinin en önemli görüşmelerini yürütmesindeki dik duruşundan sadakatinden rahatsızlık duyanların Sözcü gazetesinin başında bulunduğunu belirten Çevik, şöyle konuştu:



"Sözcü gazetesi, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın üzerinden iftira ve karalamalarla bir algı oluşturmaya çalışıyor. Basın ahlak ve meslek kurallarını hiçe sayarak, mesnetsiz ve asılsız yalan haberle çamur at izi kalsın mantığıyla hareket edip TBMM Meclis Başkanvekilimiz Genç Neslin Genç Lideri Ahmet Aydın'ı FETÖ ile bağlantısı olduğunu iddia ederek çirkin bir iftirada bulunmuş ve yapmış olduğu asılsız haberle sadece Aydın'ın şahsına yönelik değil Türkiye'de oy ortalamasıyla her daim en önde olan tüm Adıyaman sevdalılarına da çirkin bir iftirada bulunmuştur."



Çevik, Aydın'ın FETÖ terörist başı ile hayatının hiçbir döneminde yakından ve uzaktan dahi bir arada olmadığını dile getirdiğini sözlerine ekledi.



Ümit Çevik'in açıklamasına, Yeryüzü Genç Girişimci Başkan Yardımcısı Avukat İlknur Tel, Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, Adıyaman Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Derneği (AKSEM-DER) Başkanı Sümeyye Şafak, Nemrut Dağı Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Fatih Adıyaman, Kamuda Çalışan Taşeron İşçileri Derneği (KAŞİP) Mustafa Turan, Sevgiyle Kucaklayan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeliha Özkaynak ve Tüm Engelliler Derneği Başkanı Meltem Kahraman da destek verdi.