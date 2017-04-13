TBMM Başkanvekili Aydın Besni İlçesinde Belde Belde Dolaştı
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum çalışması kapsamında Besni ilçesinde beldeleri ziyaret ederek, referandumu anlattı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum çalışması kapsamında Besni ilçesinde beldeleri ziyaret ederek, referandum u anlattı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ahmet Aydın'ın Besni ilçesinde ki referandum çalışmalarının ilk durağı Şambayat beldesi oldu. Ahmet Aydın'a AK Parti Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, il genel meclis üyeleri eşlik etti.
Şambayat beldesinde yağışlı hava nedeniyle kahvehanede vatandaşlar ile bir araya gelen Ahmet Aydın, yapılacak olan referandum un siyasi olarak düşünülmemesi gerektiğini ve konunun memleket meselesi olduğunu vurguladı.
Ahmet Aydın burada yaptığı konuşmada, "Pazar günü herhangi bir parti veya adaya oy vermeyeceğiz. Önümüze tarihi bir sandık, tarihi bir fırsat geliyor. Türkiye'nin geleceğine yani bizim geleceğimize oy vereceğiz. Bu meselenin memleket meselesi olduğunu insanlarımız biliyor. Türkiye zaman içerisinde çok acılar ve sıkıntılar yaşadı. Bu ülkede yaşayan toplumun neredeyse tüm kesimleri zulümler yaşadı. Alevisi de, sünnisi de mağdur edildi. Türkiye'de vesayet sisteminin ortadan kaldırılması için referandum tarihi bir önem taşıyor" dedi.
Ahmet Aydın konuşma yaparken kahvehanede bulunan ülkücü gençler referandum da 'evet' oyu kullanacaklarını ve Ak Gençlik ile Ülkücü Gençliğin ele ele vererek ülkeye faydalı olacaklarını ifade etti.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın daha sonra Çakırhöyük Beldesine geçerek burada yağmur altında mini miting gerçekleştirdi.
Yağmura rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı mitingde konuşan Ahmet Aydın burada da, Avrupa ülkelerinin iki yüzlü duruşuna vurgu yaparak, çift başlı bir Türkiye'nin olması için Avrupa'nın 'hayır' için çalıştığını kaydetti.
Referandum ile Türkiye'nin sırtına yük olan kamburun sandığa gömüleceğini kaydeden Aydın, millete güvenmeyenlere milletin tarihi bir tokat atacağını dile getirdi.
Ahmet Aydın daha sonra, AK Parti Çakırhöyük Belde Başkanlığını ziyaret ederek, Kesmetepe beldesine geçti. Burada da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ahmet Aydın burada yaptığı konuşmada da, referandum un önemine işaret ederek, küslüklerin dargınlıkların bir kenara bırakılarak ülkeye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN