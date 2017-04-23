TBMM Başkanvekili Aydın Başkanlığındaki Heyet Anıtkabir'de (1)
- Protokolün Arslanlı Yol'da yürümesi Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın mozoleye çelenk bırakması Saygı duruşu Aydın'ın Anıtkabir Özel defterine yazdığı mesajı okuması ANKARA - TBMM Başkanvekili Aydın başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları...
- Protokolün Arslanlı Yol'da yürümesi
Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın mozoleye çelenk bırakması
Saygı duruşu
Aydın'ın Anıtkabir Özel defterine yazdığı mesajı okuması ANKARA - TBMM Başkanvekili Aydın başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katıldı.