TBMM Başkanvekili Aydın Başkanlığındaki Heyet Anıtkabir'de (1)

- Protokolün Arslanlı Yol'da yürümesi Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın mozoleye çelenk bırakması Saygı duruşu Aydın'ın Anıtkabir Özel defterine yazdığı mesajı okuması ANKARA - TBMM Başkanvekili Aydın başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları...

TBMM Başkanvekili Aydın Başkanlığındaki Heyet Anıtkabir'de (1)

- Protokolün Arslanlı Yol'da yürümesi
Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın mozoleye çelenk bırakması
Saygı duruşu
Aydın'ın Anıtkabir Özel defterine yazdığı mesajı okuması ANKARA - TBMM Başkanvekili Aydın başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katıldı.

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