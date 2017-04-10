TBMM Başkanvekili Aydın Açıklaması

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 16 Nisan'daki halk oylamasıyla ilgili, "Biz demokrasiyi güçlendiriyoruz, cumhuriyetin içini demokrasiyle güçlendirmek istiyoruz, güçlü meclis, etkili icra, bağımsız ve tarafsız yargı istiyoruz" dedi.



Aydın, Adıyaman Besnililer Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, dünyada hızlı bir değişim olduğunu söyledi.



Kurulan yeni denklemlerle siyasetin yeniden dizayn edildiğine dikkati çeken Aydın, Avrupa Birliği ve Batı ülkelerinin dağılma sürecinde bulunduğunu, Asya'da ise yükselen ve büyüyen ekonomiler olduğunu anlattı.



Aydın, Türkiye'nin bu değişimde kendisine yön bulması gerektiğini belirterek, şunları dile getirdi:



"Avrupa'da haçlı zihniyetinde olan ülkelerin bir araya geldiklerini görüyoruz. Yeni dünya düzeninde Türkiye çok sağlam bir sistem oturtmak zorunda. Biz istikrar için bu anayasa değişikliğini getirdik. Yakın tarihteki tüm siyasiler mevcut sistemin Türkiye'yi taşımadığını söyledi, Türkiye artık kabına sığmıyor. Türkiye'nin bir üst lige çıkması gerekiyor, bunun için de 'Anayasa değişikliği şart.' diyoruz. Artık hasta adam Türkiye yok, hedefe giden, 'Dünya beşten büyük.' diyen, mazlumlara yüreğini açan Türkiye var.



İşte üst lig bu. Üst lige çıkmak için ayağımızdaki prangalardan kurtulmamız gerek, kamburlarımızı atmamız gerek, bu yüzden anayasa değişikliği şart."



Ülkenin geleceğiyle ilgili 16 Nisan'da çok önemli bir karar verileceğini anımsatan Ahmet Aydın, "Biz demokrasiyi güçlendiriyoruz, cumhuriyetin içini demokrasiyle güçlendirmek istiyoruz, güçlü meclis, etkili icra, bağımsız ve tarafsız yargı istiyoruz." dedi.



Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:



"Geçmişte ne oldu? Hep koalisyonlar oldu. Biz Türkiye'yi koalisyonlardan kurtarıyoruz. Eskiden güç devletti, millet devletin hizmetindeydi. Biz 'Devlet, millet için var.' diyoruz. Biz vesayetleri kaldırmak istiyoruz, bu millete her 10 yılda bir darbe yaptılar, Hükümeti deviren, darbe olarak nitelendirilmeyen ya da yarım kalan girişimleri hesaba katarsak 67 yılda 5 darbe gerçekleşti, en az 10 tane ciddi darbe girişimi oldu. Bunları saydığımızda Türkiye bir arpa boyu yol alamadı. Rahmetli Adnan Menderes'i astılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 dakikayla kurtuldu, rahmetli Turgut Özal'ı zehirlediler, Erbakan'a tankları yürüttü bu sistem.



15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan şapkasını alıp gitseydi ne olurdu? Soruyorum size, darbe olmaz mıydı, bu ülke işgal edilmez miydi? Darbecilerle ittifak eden liderleri, şapkasını alıp giden liderleri gördük biz. Bu yüzden 'Evet' diyoruz."



Aydın, toplantının ardından İsmet Paşa Caddesi esnafını ziyaret etti.