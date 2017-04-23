TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Meclis İradesi Milletin İradesidir"
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Meclis iradesi milletin iradesidir"ANKARA - TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü nedeniyle, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen programda Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın açıklamada bulundu.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Meclis iradesi milletin iradesidir"
ANKARA - TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü nedeniyle, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen programda Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın açıklamada bulundu.