TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Meclis İradesi Milletin İradesidir"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Meclis iradesi milletin iradesidir"ANKARA - TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü nedeniyle, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen programda Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın açıklamada bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 'Meclis İradesi Milletin İradesidir'

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Meclis iradesi milletin iradesidir"

ANKARA - TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü nedeniyle, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen programda Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın açıklamada bulundu.

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