TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'dan İddialara Cevap

TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, bir gazetede hakkında çıkan haber ile ilgili açıklamada bulunarak iddiaları sert bir dille yalanladı.



TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ulusal bir gazetede kendisi ile ilgili "FETO ile tanışan hapiste, tanıştıran ise mecliste" başlığı ile verilen haber ile ilgili açıklamada bulundu.



Yapılan haberi manidar bulan Ahmet Aydın, "Adına köşe yazısı denen yazılarla, gazete sütunlarında iftira ve yalan tellallığı yapılması ne büyük bir ayıptır. Düzenlenen kurgunun zamanlaması ne büyük bir tesadüftür. TBMM'de anayasa görüşmelerinin yapıldığı haftada ve benim meclis başkanvekili olarak görev yaptığım ana denk gelmesi de ne manidardır.



Demek ki bu görüşmelerde birilerine ne kadar zarar vermişiz, birilerinin ne kadar canını sıkmışız, birilerinin ne kadar canını acıtmışız. Akılla, fikirle, siyasetle, haya ve terbiye ile baş edemeyeceklerini anlayınca o birileri ne büyük bir boşluğa düşmüşler. Yazıklar olsun, yazık çok yazık" dedi.



Ahmet Aydın, bu konunun kurgulandığını öne sürerek, "Köşe yazısı diye yazılanlar, hiçbir dayanağı olmayan tamamen siyaseten kayıplarını bertaraf etmek için şuursuz ve kendinden geçmişçesine atılan iftiralar, tamamen TBMM'deki hukuka dayalı tutumumu temel alarak kurgulananlar, adeta bir yalanlar kompozisyonu şeklinde oluşturulmak istenenler karşısında ne kadar doğru ve hayırlı bir iş yaptığımızı bir kez daha görüyorum.



Aslında karakteri ve hayatı şer üstüne, yalan üstüne bina olmuş müfterilere cevap vermek bile fikri ve duruşu belli olana, hayatı ve safı her zaman daim olana bir züldür. Lakin buradan kendilerine siyaseten kazanç sağlayacağını sananlara da milleti kandırmamaları için karşılarında durmakta milletin bize verdiği en asli görevdir" diye konuştu.



FETÖ terörist başı ile hiç görüşmediğinin altını çizen Ahmet Aydın, "Buradan bir kez daha tekrarlıyorum ki, FETÖ teröristbaşı ile hayatımın hiçbir döneminde bırakın birini tanıştırmayı, yakından ve uzaktan dahi bile görmemiş olmama rağmen, yıllardır çizgisini dürüstlük üstüne kurmuş basın mensuplarını tenzih ederek ifade etmek isterim ki, bu yazılanlar gazetecilik ahlakının hiçbir yerinde yoktur. Basın ahlak ve kuralları ayaklar alına alınarak yazılanların amacı, sadece ve sadece TBMM Genel Kurulu'ndaki tutumuma karşı ihtiras dolu siyasetlerini temel alarak meseleleri bambaşka mecralara taşımaktan ibarettir. Aziz milletim bir kez daha bilsin ki, bu çırpınışlar ve içten içe çürümüşlüğün verdiği bu hezeyanlar ne siyasi ahlakımıza ne de geçmişten bugüne gelen ve hiçbir dönemde yalpalamayan, herhangi bir yan yola sapmayan yolumuza, bir çakıl taşı kadar dahi zarar veremeyecektir. Şahsımla alakalı iddia ve suçlamalara karşı hukuki olarak gerekli her türlü işlemin tarafımca yapılacağını da kamuoyuna saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN