TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Gazel Açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, anayasa teklifinin, Türkiye'nin hükümet sistemi kargaşasına ilelebet son vermek amacıyla ve Türkiye'nin istikrarlı kalkınma hamlesi için getirildiğini belirtti.



Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanlığında, 18 maddeden oluşan ve Mecliste ilk tur oylaması tamamlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili bilgi verdi. 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimle Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğini ve böylece Türkiye'de yeni bir sisteme doğru fiilen geçildiğini belirten Gazel, şöyle konuştu:



"Bu da meşruiyetini halktan alan iki yürütme organını ortaya çıkarıyor. Bir başbakan, o da seçime giriyor. Bir de direkt meşruiyet kaynağı halk olan bir cumhurbaşkanı. Tabii bu AK Parti iktidarı döneminde, bizim kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olması ve hükümetin de AK Parti tarafından kurulması sebebiyle bir problem teşkil etmiyor. Ama bu demek değildir ki önümüzdeki gün ve yıllarda bunun aksi bir şey olmasın. Bununla alakalı çok acil ve ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Bu hükümet sistemi Türkiye'nin 1960 darbesinden bu yana tartıştığı bir şeydi. Bakın 1982 Anayasası'nın yapıcıları darbeden sonra tartışırken o zaman 'Yarı başkanlık sistemi olabilir mi olamaz mı' diye bir tartışma süreci yapıldı. Ancak saf parlamenter sistemden uzak, Türkiye'ye özgü değişik bir parlamenter sistem icat edilerek, hükümet sistemi tartışmalarının sonlanması yerine hükümet sistemi tartışmalarının giderek daha da alevleneceği bir duruma geldi."



Söz konusu değişikliğin, Türkiye'de hükümet sistemi kargaşasını ortadan kaldıracağını söyleyen Gazel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi AK Parti olarak, Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak hareket ederek yapmış olduğumuz bu anayasa teklifi, Türkiye'nin bu hükümet sistemi kargaşasına ilelebet bir son vermek ve Türkiye'nin istikrarlı kalkınma hamlesi için yapılmış bir tekliftir. Bu bir hükümet sistemi değişikliği teklifidir. Bunu bir rejim değişikliği mertebesinde tartışmaya çalışanlar var. Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak hareket ederek hazırlamış olduğumuz 18 maddelik teklifin yaklaşık 50-60 maddeyi etkilemesi ve süreç içinde bunlarla alakalı düzenlemelerin yapılması söz konusu. Yeni sistemle yasama yürütmeden kesin bir şekilde ayrılıyor. Yani yasama organını milletimiz ayrı bir seçimle seçecek, aynı zamanda yapılacak bir seçimle de yürütme organını seçecek."



"Yasamadan yetkiyi alıp yürütmeye vermiyoruz ki"



Değişiklik üzerine yapılan eleştirilerde bahsedildiği gibi yasama gücünün alınıp yürütmeye verilmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Gazel, şunları söyledi:



"Şu anda düzenlemiş olduğumuz hükümet sisteminde, yasamadan yetkiyi alıp da yürütmeye vermiyoruz ki. Yasamanın da yürütmenin de yetkileri aynı kalıyor. Çok kesin bir şekilde yasama ve yürütmenin ayrılması da söz konusu. Bu sürekli bir istikrarı da beraberinde getiriyor. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu konjonktür sürekli istikrarı zaruret haline getiriyor. Artık bölgemizde güçlü bir devletiz. Küresel bir güç olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Bizim için istikrar vurgusu çok önemli ve bu önermiş olduğumuz sistem Türkiye'ye özgü, kendi içinde bir denge fren dediğimiz bir denge mekanizması da olan bir mekanizmayı da içinde barındıran, bugün Avrupa ülkelerindekinden daha demokratik olan bir sistem."



Yeni sistem için nisan ayında referanduma gidileceğini ifade eden Gazel, sistemi süreç içerisinde her kesime anlatacaklarını sözlerine ekledi.