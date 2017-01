TBMM Başkanı Vekili Aydın'ın Kabulü

TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kentaro Sonoura'yı kabul etti.



Aydın, TBMM Başkanlık Divanı Salonundaki kabulde yaptığı konuşmada, Japon Bakan ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan ve parlamentoda görmekten büyük onur duyduklarını söyledi.



Japonya ve Türkiye arasında kökü maziye dayanan uzun bir dostluk bulunduğuna işaret eden Aydın, bu dostluğun 125 yıl önce Ertuğrul Fırkateyni ile başladığını, bunun bir sinema filmiyle de anlatıldığını dile getirdi.



İran-Irak savaşı yıllarında Tahran'dan tahliyeler konusunda da iki ülkenin iş birliği yaptığını ifade eden Aydın, ikili ilişkilerin en üst düzeyde sürdüğünü, bunun parlamentolar arasında da artarak devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.



Kabulde bulunan Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da ilişkilerin gelişmesine katkısından bahseden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ilişkilerin her düzeyde ekonomik, siyasi, savunma, ticaret her anlamda artmasını arzu ediyoruz. Japonya ve Türkiye arasında ciddi kültürel bağlar da var. İnsan yapısı itibarıyla da sıcak iki millet, daha çok yakınlaşabilecek bir konumda. Biz bunun her alanda artarak devam etmesini istiyoruz. Asya Parlamenterler Asamblesinde de beraberiz. Geçtiğimiz dönem Kamboçya'da yapılan genel kurulda Türkiye dönem başkanlığına seçildi. Bu vesileyle Türkiye'de gerçekleşecek olan genel kurullarda ve diğer toplantılarda biz özellikle Japonya'nın bulunmasını arzu ediyoruz, bekliyoruz. Zira Türkiye hem batıyla hem de doğuyla ilişkileri son derece gelişmiş bir ülke."



Aydın, Japonya'nın dünyanın en önemli ülkelerinden olduğunu, Türkiye ve Japonya'nın uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemesinin dünya barışına ve ekonomisine büyük katkı sunacağını kaydetti.



Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili sinema filminin iki ülkede yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendiğini aktaran Aydın, bunun iki ülke arasındaki dostluğu ortaya koyduğunu söyledi.



Tokyo Yunus Emre Kültür Merkezi Vakfının da Türkiye-Japonya ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizen Aydın, "İstanbul'da kurulması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ilgili hükümetimizin tasarısını da dün itibarıyla meclisimize sevk etmiş durumdayız. Tasarıyı en kısa sürede meclisten geçirmek suretiyle üniversiteyi kuracağız." diye konuştu.



Aydın'ın konuşmasının ardından kabul, basına kapalı olarak devam etti.



Kabulün ardından Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kentaro Sonoura ve beraberindeki heyet meclisin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalar nedeniyle hasar gören bölümlerini de gezdiler. Bakan ve heyete eşlik eden Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu, darbe girişimi sırasında yaşananlar hakkında bilgi verdi.



Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sonoura ve beraberindekiler, kordiplomatik locasından genel kurul çalışmalarını da bir süre izlediler.