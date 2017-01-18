TBMM Başkanı Vekili Aydın Açıklaması

TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, TBMM'de görüşülen anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Fikirler konuşsun, fikir değerlerinin konuşulmasından, tartışılmasından, çatışmasından hakikatler ortaya çıkar. Takdiri ise sonuçta kamuoyu verecektir. Meclisten çıktıktan sonra millete gideceğiz, sözün de kararın da sahibi milletin kendisidir, dolayısıyla millet ne derse 'başla göz üstüne' diyeceğiz." dedi.



Aydın, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu kültür sanat etkinlikleri kapsamında, TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde gerçekleştirilen karma serginin açılışında yaptığı konuşmada, bir ülkenin ve milletin diğer ülkelere tanıtıcı unsurunun, kültür ve sanatı olduğunu söyledi.



TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu olarak kültürel ve sanatsal faaliyetleri destekleyen sosyal sorumluluk refleksiyle hareket edildiğini aktaran Aydın, "Bunun için de burada, kültürel değerlerimizi ve sanatımızı yaşatmak, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, nesillerin yetişmesine olanak sağlamak ve sanatçılarımızı teşvik etmek amacıyla sergi, defile, müzik dinletisi, söyleşi ve seminer gibi daha birçok alanda etkinlikler icra etmekteyiz." diye konuştu.



Aydın, Türkiye'nin, sahip olduğu tarihin köklü ve büyük medeniyet mirasını, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve daha öncesinden bugüne kadar taşıdığını ifade ederek, "Kültürel değerlerimize sanatın mimari, musiki, minyatür, hat gibi hemen her dalında özgün ve muhteşem eserler ortaya konmuş ve bugün hala değerli sanatçılarımız tarafından ortaya konmaktadır." dedi.



TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde, 2008 yılından itibaren sanatı yaşatmak ve sanatçıları teşvik etmek amacıyla 318 sergi ile konferans, seminer ve kitap tanıtımları gibi etkinlikler gerçekleştirildiğini bildiren Aydın, TBMM'nin kültür sanata olan desteğinin sürdürüldüğünü aktardı.



Anayasa değişikliği teklifi



Serginin açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, anayasa değişikliği teklifine ilişkin ikinci tur görüşmelerine bugün başlanacağını anımsattı. Aydın, şöyle devam etti:



"Öyle zannediyorum ki ikinci tur görüşmeleri çok daha kısa bir zaman dilimi içerisinde hallolacak. Çünkü burada maddeler üzerinde görüşmeler, müzakereler olmayacak. Sadece madde üzerine verilen önergeler üzerinde görüşmeler olacak. Çok kısa bir sürede oylamalar yeniden tekrarlanacak, ikinci tur oylamalar yapılacak. Diliyorum ve umuyorum çok kısa bir zaman içerisinde ve hakikaten parlamentomuza yakışır bir tarzda bu müzakereleri neticelendiririz."



Aydın, Meclis'te 5'inci maddenin görüşülmesi sırasında kürsünün sökülmesiyle ilgili olayın hatırlatılması ve ikinci turda da bu gibi hadiselerin yaşanma ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:



"Ben öyle bir olaya ihtimal vermek istemiyorum. Çünkü bu kürsü, milletin kürsüsüdür, parlamento milletin talep ve beklentileri için müzakerelerin yürütüldüğü demokratik bir ortamdır. Burada insanlar en aykırı görüşlerini ifade edecekler, ona saygı duyacağız, katılmasak da karşılıklı olarak saygı duyacağız ama bir türlü fiili durumların oluşması, kürsü işgalleri, hakaretler, küfürler ne Meclisimize ne de milletimize yakışır durumlar ve hareketlerdir."



TBMM Başkanı Vekili Aydın, her milletvekilinin, milletin onuruna ve milletin Meclisinin vakarına uygun hareket etmek durumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Öyle bir şeye tevessül edeceklerini zannetmiyorum. Çünkü buna vatandaş, millet prim vermiyor, millet bu tür hareketleri asla ve asla tasvip etmiyor. Fikirler konuşsun, fikir değerlerinin konuşulmasından, tartışılmasından, çatışmasından hakikatler ortaya çıkar. Takdiri ise sonuçta kamuoyu verecektir, Meclis'ten çıktıktan sonra millete gideceğiz, sözün de kararın da sahibi milletin kendisidir, dolayısıyla millet ne derse 'başla göz üstüne' diyeceğiz."